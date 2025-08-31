Con doblete, Ismael Díaz está cerca de hacer historia en México

La noche del sábado, el panameño <b><a href="/tag/-/meta/ismael-diaz">Ismael Díaz </a></b>nuevamente se convirtió en figura del <b><a href="/tag/-/meta/club-leon">Club León</a></b> durante la séptima jornada del <b>torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.</b>El León logró vencer por marcador de 3-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, dos de las anotaciones fueron de Ismael Díaz. <i>'Al 54, Díaz marcó su primera diana con un remate raso de larga distancia que entró por el poste derecho del portero José Hernández, para el 2-0, y el panameño concretó su primer doblete en México al 73, al aprovechar un rebote generado por el arquero para el 3-0 final'</i>, destacó la agencia EFE. El panameño destacó como el jugador del partido con el doblete.