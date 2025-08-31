Con doblete, Ismael Díaz está cerca de hacer historia en México

La noche del sábado, el panameño Ismael Díaz nuevamente se convirtió en figura del Club León durante la séptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El León logró vencer por marcador de 3-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, dos de las anotaciones fueron de Ismael Díaz.

“Al 54, Díaz marcó su primera diana con un remate raso de larga distancia que entró por el poste derecho del portero José Hernández, para el 2-0, y el panameño concretó su primer doblete en México al 73, al aprovechar un rebote generado por el arquero para el 3-0 final”, destacó la agencia EFE.

El panameño destacó como el jugador del partido con el doblete.