  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes
FÚTBOL

Con doblete, Ismael Díaz está cerca de hacer historia en México

El panameño Ismael Díaz marca doblete en la goleada del León sobre el Querétaro.
El panameño Ismael Díaz marca doblete en la goleada del León sobre el Querétaro. EFE
Por
Kathyria Caicedo
  • 31/08/2025 10:29
El panameño Ismael Díaz continúa rugiendo con el León durante el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

La noche del sábado, el panameño Ismael Díaz nuevamente se convirtió en figura del Club León durante la séptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El León logró vencer por marcador de 3-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, dos de las anotaciones fueron de Ismael Díaz.

“Al 54, Díaz marcó su primera diana con un remate raso de larga distancia que entró por el poste derecho del portero José Hernández, para el 2-0, y el panameño concretó su primer doblete en México al 73, al aprovechar un rebote generado por el arquero para el 3-0 final”, destacó la agencia EFE.

El panameño destacó como el jugador del partido con el doblete.

Ismael Díaz cerca del título de máximo goleador en México

”El Príncipe”, como se le conoce a Ismael Díaz debutó con el Club León durante la Leagues Cup en un partido ante el New York City, el 1 de agosto de 2025.

Díaz anotó su primer gol con el León durante la quinta jornada del Apertura ante el Necaxa.

Hasta el partido del sábado, el panameño lleva cuatro goles y una asistencia con el León.

Con estos números, Ismael Díaz ya se coloca en el top de los máximos goleadores del Torneo Apertura 2025 de la liga MX, que actualmente está encabezado por el brasileño Joao Pedro, del San Luis, con 6 goles.

Ismael Díaz se une a la selección de Panamá para las eliminatorias del Mundial 2026

Tras su partido con el León, Ismael Díaz debe partir a la tierra canalera, donde se unirá a la concentración de la selección de Panamá, que se prepara para los partidos de eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026.

Díaz forma parte de los 24 de jugadores que conforman la lista de convocados, revelada por Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, rumbo a las eliminatorias del Mundial 2026.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo