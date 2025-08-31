Con varios legionarios, selección de Panamá inicia entrenamientos para eliminatorias

Desde este domingo, la selección de Panamá inicia su preparación para verse con Surinam y Guatemala, en los partidos correspondientes al mes de septiembre de la ronda final de las Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán sus partidos el jueves 4 de septiembre como ante Surinam y, el lunes 8 de septiembre frente a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que tendrá un lleno completo.

Según informó la Federación Panameña de Fútbol, la selección canalera iniciará este domingo 31 de agosto con su primer día de entrenamientos en horas de la noche.