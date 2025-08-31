Con varios legionarios, selección de Panamá inicia entrenamientos para eliminatorias

<b>Legionarios se suman a la concentración de la selección de Panamá</b>El pasado jueves, Christiansen reveló a los 24 de jugadores que conforman la lista de convocados de la selección de Panamá, rumbo a las <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mundial-2026">eliminatorias del Mundial 2026.</a></b><b><a href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/seleccion-de-panama-desde-plaza-amador-llega-la-mayor-novedad-en-la-convocatoria-MI15592358">Del listado, solo dos jugadores, Eric Davis y Everardo Rose, militan en la Liga Panameña de Fútbol.</a></b> El resto iría llegando al país, 'una vez vayan concluyendo sus partidos con sus respectivos clubes, previo al inicio de la fecha FIFA', destacó Fepafut.