  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes
FÚTBOL

Con varios legionarios, selección de Panamá inicia entrenamientos para eliminatorias

Edgar Yoel Bárcenas, entre los primeros legionarios en llegar a Panamá para las eliminatorias de septiembre.
Edgar Yoel Bárcenas, entre los primeros legionarios en llegar a Panamá para las eliminatorias de septiembre. FEPAFUT
Por
Kathyria Caicedo
  • 31/08/2025 11:18
La selección de Panamá arranca su concentración con miras a los partidos de la ronda final de las Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial 2026.

Desde este domingo, la selección de Panamá inicia su preparación para verse con Surinam y Guatemala, en los partidos correspondientes al mes de septiembre de la ronda final de las Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán sus partidos el jueves 4 de septiembre como ante Surinam y, el lunes 8 de septiembre frente a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que tendrá un lleno completo.

Según informó la Federación Panameña de Fútbol, la selección canalera iniciará este domingo 31 de agosto con su primer día de entrenamientos en horas de la noche.

Legionarios se suman a la concentración de la selección de Panamá

El pasado jueves, Christiansen reveló a los 24 de jugadores que conforman la lista de convocados de la selección de Panamá, rumbo a las eliminatorias del Mundial 2026.

Del listado, solo dos jugadores, Eric Davis y Everardo Rose, militan en la Liga Panameña de Fútbol. El resto iría llegando al país, “una vez vayan concluyendo sus partidos con sus respectivos clubes, previo al inicio de la fecha FIFA”, destacó Fepafut.

Precisamente, la noche del sábado inició el arribo de los legionarios al Aeropuerto Internacional de Tocumen. José Luis Rodríguez y Edgar Yoel Bárcenas, ambos de la Liga MX, fueron los primeros.

Edgar Yoel Bárcenas, quien tras varios meses fuera por lesión hace poco retomó acciones con el Mazatlán FC de la Liga MX no ocultó su emoción por unirse nuevamente a la selección durante su llegada a Panamá.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo