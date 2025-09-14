Consultorio regional de medicina deportiva cumple un año en Colón

Luis es hermano menor del dos veces campeón infantil de lucha olímpica, Saúl Leslie, y abandonó la posibilidad de asistir a las Olimpíadas de Los Ángeles, cuando se decidió por estudiar medicina.Saúl fue el primer campeón mundial que tuvo Panamá en cualquier disciplina amateur, al tiempo que Luis llegó a ser el primer campeón panamericano juvenil que se tuvo en ese deporte. 'Estaba previsto que junto a mi hermano y otro atleta asistiéramos a Los Ángeles, pero se dieron una serie de situaciones que nos dio por pensar que el deporte pasa y los estudios quedan', dijo.Explicó que, en medio de las gestiones para asistir a los juegos olímpicos, fue designado para estar en el mundial juvenil de lucha en Estados Unidos, pero el viaje no se realizó, situación que aceleró su decisión de irse a estudiar.'Saúl me dijo que fuera al mundial a foguearme y que a mi regreso se buscaría la manera de ir a Los Ángeles, pero al mundial que era en agosto no me llevaron y el viaje a Rusia en septiembre, por lo que decidí irme a estudiar'.'Es cierto que como atleta se hace mucho esfuerzo para obtener logros, pero esos viajes, los éxitos y las medallas en un momento quedan en el pasado, mientras que tus estudios te forjan un futuro profesional', sostuvo.Sin embargo, lo que no contó Luis fue que, al tomar la decisión de irse a estudiar medicina y, de paso, retirarse como atleta activo, decidió también el futuro de su hermano en el deporte.En esa línea, reflexionó que quizás no hubiera asistido a Los Ángeles, pero era lo suficientemente joven y talentoso para poder hacerlo en las próximas olimpíadas, que se realizaron en Seúl en 1988.'Era el motor de Saúl, ya que lo motivaba a entrenar, a correr, a practicar, porque ya estaba cansado de eso, después de siete u ocho años en la lucha. Era muy bueno, pero algo flojo para correr y al irme para Rusia, se adelantó el momento de su retiro', aseveró.