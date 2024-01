El fútbol inglés pone el ojo en el daltonismo

El motivo de la protesta: la frustración porque los uniformes no permitieron a los aficionados daltónicos visualizar un contraste relevante con el que pudiesen distinguir plenamente a un equipo del otro.

La FA Cup cuestionada

Como organismo rector del fútbol inglés, no es aceptable que la FA continúe permitiendo enfrentamientos de uniformes daltónicos en la Copa FA en cualquier nivel. La FA apoyó nuestro proyecto financiado por la UE, que estadísticamente ha demostrado que hay un jugador daltónico en todos los equipos masculinos, incluso en el nivel de élite, por lo que los enfrentamientos con las equipaciones no sólo perjudican a los aficionados, sino también, probablemente, a los jugadores en el campo y a los miembros de su cuerpo técnico”.

El llamado sobresaliente vino de Kathryn Albany-Ward, fundadora de Color Blind Awareness, una organización sin fines de lucro del Reino Unido que presta apoyo a las personas daltónicas. Expresó, según recoge el diario deportivo digital The Athletic: “Es extremadamente decepcionante que la FA haya permitido que se use esta combinación de uniformes, especialmente en un juego televisado.

Buenas intenciones

La FA (Asociación del Fútbol/ The Football Association), el organismo que rige el fútbol en Inglaterra, no tiene contemplado en sus requisitos alguna norma que imponga a los equipos que compiten en la FA Cup unos criterios específicos a la hora de escoger sus uniformes. No debería ocurrir lo mismo con la Premier League la cual cuenta con un software para detectar y prever si dos equipos en su próximo enfrentamiento tienen vestimentas que puedan incurrir en daltonismo y evitarlo; sin embargo, en la temporada 2020-21 y en esta temporada se les ha señalado por incurrir en varias fallas en este sentido. Tanto en el fútbol inglés como en los torneos de la UEFA existe una guía sobre daltonismo y uniformes, pero es solo una recomendación.

Otras disciplinas, por ejemplo la World Rugby, el organismo rector del rugby a nivel mundial, escuchó las peticiones de la organización Color Blind Awareness, estableciendo que tomará medidas para procurar disminuir este efecto y no permitirá a partir de 2027 los partidos en que un equipo luzca color rojo y el otro verde.

El daltonismo está definido en la RAE (Real Academia Española) como: Defecto de la vista que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben. Este trastorno congénito se presenta en las personas en cuyas células especializadas del ojo uno de los tres tipos de conos que poseen, no detecta bien el color rojo, verde y azul.

Su nombre se lo debe a John Dalton, un científico nacido en Gran Bretaña en 1766, cuya peculiaridad visual lo llevó a confundir frascos y probetas en su laboratorio. Dejó establecido que al morir donaba sus ojos; ello facilitó que su médico, Joseph Ransome, encontrara que no tenían fluido de color alguno adentro. Durante la Segunda Guerra Mundial, se narra que los hombres que tenían esta misma visión fueron destinados a los bombarderos pues su capacidad les ayudaba a distinguir donde había un camuflaje para engañar.

Aunque el partido entre el Sunderland y el Newcastle ha provocado controversias, el del Brentford contra el Wolverhampton de la FA Cup, el 6 de enero, llamó igualmente la atención, esta vez porque el árbitro central Tony Harrington expulsó a Joao Gomes, jugador del Wolverhampton, mostrándole una cartulina roja redonda. Una medida precisamente en la dirección de que los jugadores y aficionados daltónicos puedan distinguir por la forma, ya que no podrían por el color, la diferencia entre la tarjeta amarilla y la roja, las cuales suelen tener regularmente la forma de rectángulos.

Aunque se ha utilizado en contadas ocasiones anteriormente una tarjeta roja redonda en el fútbol, el hecho de que se haya vuelto a hacer indica que el fútbol inglés no hace del todo oídos sordos a la petición de atender al daltonismo.