Eliminatorias: Selección de Panamá tiene a sus convocados rumbo al Mundial

La selección de Panamá está lista. Un total de 24 de jugadores conforman la lista de convocados, revelada por Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, rumbo a las eliminatorias del Mundial 2026.

Los próximos partidos de la selección de Panamá están programados para el jueves 4 de septiembre ante Surinam y el lunes 8 de septiembre frente a Guatemala.

Estos serán los dos primeros partidos del grupo A correspondientes a la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Según informó la Federación Panameña de Fútbol el grupo dirigido por Christiansen iniciará este domingo 31 de agosto con los entrenamientos en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Lista de convocados de la selección de Panamá

El listado incluye un grupo de 22 jugadores que militan en el extranjero y dos futbolistas del plano local, según destaca el comunicado de Fepafut.

A continuación, los convocados de la selección de Panamá para las fechas FIFA del mes de septiembre.

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña FK Khimki (RUS)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

César Yanis Cobresal (CHI)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Everardo Rose CD Plaza Amador (PAN)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)