Fernando Alonso: "No quiero culpar a nadie, pero McLaren no manejó la situación entre Hamilton y yo"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) no mira con ningún tipo de rencor por lo sucedido en su paso por McLaren en 2007 y no quiso "culpar" a nadie de lo que pasó en esta intensa temporada, aunque sí cree que el equipo británico no supo manejar la situación porque eran "demasiado jóvenes y demasiado ambiciosos".

"Lewis entró en la Fórmula 1 como un tsunami. Con todo su talento, todas sus habilidades y resultados de inmediato. Fue algo intenso y también fue un desafío para todos. Mirando hacia atrás, creo que Lewis sentirá lo mismo, no tuvimos problemas entre nosotros, tuvimos una competencia muy dura, pero justa", aseguró Alonso en una entrevista a 'Sky Sports'.

El ovetense, "sinceramente", considera que el equipo británico "no manejó esta situación". "Y probablemente Lewis esté de acuerdo", subrayó el bicampeón del mundo, que no quiso señalar a nadie. "No quiero culpar a Ron (Dennis), no quiero culpar a ningún nombre en particular, pero como equipo éramos demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos y nadie nos orientó de alguna manera", confesó.

Por otro lado, el asturiano insistió en su deseo de ser uno de los pilotos "más completos del mundo" y que mantiene su objetivo de conquistar la Triple Corona del automovilismo, para lo que necesita ganar las 500 millas de Indianápolis. "Tengo la ambición ahora de seguir conquistando diferentes objetivos. La Indy500 sigue siendo muy atractiva, y también el Rally Dakar y otras diferentes categorías", añadió.