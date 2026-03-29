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Fedebeis suspende jugadores tras riña en partido Los Santos vs Veraguas

Video de captura de pantalla de la grabación de la pelea
Video de captura de pantalla de la grabación de la pelea Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/03/2026 17:57
La organización hizo un llamado a la calma y respeto en los estadios. Jugadores ya toman acciones legales

El partido No. 78 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas, disputado en el estadio Roberto Hernández, terminó en una riña tumultuaria que ha generado reacciones desde el Gobierno, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y el ámbito legal.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que la Fedebeis es la encargada de organizar los juegos y solicitar apoyo de la Policía Nacional cuando lo considere necesario.

“Entiendo que oficialmente no había policías en el lugar porque la federación no lo pidió. Quizás no midieron que los ánimos de los fanáticos se iban a caldear como tal”, señaló.

Ábrego recalcó que no se puede responsabilizar únicamente a la federación, pues los fanáticos también deben mantener la cordura.

“El deporte no se inventó para que se dieran peleas en las gradas, sino para que se ganara el juego en el campo y que el fanático celebrara con orgullo el triunfo de su equipo”, añadió.

Sanciones

Mediante el Memorando No. 06-26CT, Fedebeis anunció suspensiones temporales de dos partidos para los involucrados en la riña:

Para el equipo de Veraguas: Abdiel Ramos (director), Erick Murdok (#15), Ricardo Corcho (#22), Alfredo Aldarete (#41) y Jesús Aizprua (#1).

Los Santos: José Gómez (#23) e Ismael Velasco (#96).

La Comisión Técnica también evaluará sanciones adicionales bajo los artículos 89, 90 y 91 del reglamento oficial, con un plazo de 48 horas para emitir decisión final. El comunicado concluyó con un llamado a la calma y respeto en los estadios.

Medidas legales

El abogado Mario Luis Delgado, defensor del pelotero veragüense Juan Aizprúa, se pronunció desde las instalaciones del Ministerio Público en Las Tablas.

“Se le ha acusado en redes sociales e incluso en el Ministerio Público por cometer un delito contra la vida. Es muy importante dejar en claro que esta situación no se compadece con la verdad”, afirmó.

Delgado presentó el testimonio del pelotero Javier Reina, quien sufrió una fractura doble en la mano derecha durante los hechos.

Según la defensa, los videos muestran ángulos distintos: en uno se observa a Aizprúa golpeando la malla con el bate para separar a dos personas, mientras que en otro se aprecia el impacto sobre Reina.

El abogado también destacó que Reina ingresó a las gradas para defender a su padre, un adulto mayor de 62 años, quien presuntamente estaba siendo agredido por un pelotero de Los Santos.

“Ya existe una denuncia penal presentada en contra del pelotero de Los Santos por agresión a un adulto mayor”, puntualizó.

Javier ReinaReina relató que en medio de la riña intentó cubrirse de los golpes y, en ese momento, fue impactado en la mano derecha por el bate de Aizprúa.

“Es muy importante dejar en claro que existen diferentes ángulos en los videos que muestran lo ocurrido”, señaló, insistiendo en que la situación debe analizarse con objetividad.

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