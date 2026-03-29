Fedebeis suspende jugadores tras riña en partido Los Santos vs Veraguas

El partido No. 78 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas, disputado en el estadio Roberto Hernández, terminó en una riña tumultuaria que ha generado reacciones desde el Gobierno, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y el ámbito legal. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que la Fedebeis es la encargada de organizar los juegos y solicitar apoyo de la Policía Nacional cuando lo considere necesario. “Entiendo que oficialmente no había policías en el lugar porque la federación no lo pidió. Quizás no midieron que los ánimos de los fanáticos se iban a caldear como tal”, señaló. Ábrego recalcó que no se puede responsabilizar únicamente a la federación, pues los fanáticos también deben mantener la cordura. “El deporte no se inventó para que se dieran peleas en las gradas, sino para que se ganara el juego en el campo y que el fanático celebrara con orgullo el triunfo de su equipo”, añadió.

Sanciones

Mediante el Memorando No. 06-26CT, Fedebeis anunció suspensiones temporales de dos partidos para los involucrados en la riña: Para el equipo de Veraguas: Abdiel Ramos (director), Erick Murdok (#15), Ricardo Corcho (#22), Alfredo Aldarete (#41) y Jesús Aizprua (#1). Los Santos: José Gómez (#23) e Ismael Velasco (#96). La Comisión Técnica también evaluará sanciones adicionales bajo los artículos 89, 90 y 91 del reglamento oficial, con un plazo de 48 horas para emitir decisión final. El comunicado concluyó con un llamado a la calma y respeto en los estadios.

Medidas legales