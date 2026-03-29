Zarzos serán construídos por empresa investigada contra la fe pública

Mientras algunos zarzos contratados bajo el carácter de urgencia cuestan hasta medio millón, la pasada investigación de este diario reveló que 2024 el Municipio de Cañazas, provincia de Veraguas, construyó un zarzo para ese distrito, por $78 mil y otro en Ñurum, en la comarca Ngäbe Buglé, por $30 mil, según datos de Panamá Compra.Estimaciones técnicas previas de la Fudespa calcularon el costo de esos zarzos entre $100 mil a $150 mil para la comarca Ngäbe Buglé, según el informe de 2025.El MOP hizo uso del mecanismo excepcional bajo el argumento de urgencia, aunque especialistas advierten que fue la falta de planificación histórica la que impidió procesos competitivos que garantizaran mejores precios, lo que se detalla en la nota periodística: MOP excusa su forma ‘excepcional’ de contratar los zarzos: ‘ es lo más acertado’, del 17 de marzo de 2025.