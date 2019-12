Duelo de clubes madrileños y los caballos de la Premier en octavos de Champions

Al Madrid le tocó el City y al Atleti, el Liverpool. El Barça jugará contra el Napoli, Chelsea vs. Bayern, Dortmund vs. PSG y Lyon vs. Juventus, entre otros. La ida, el 18-19 y 25-26 de febrero. La vuelta, el 10-11 y 17-18 de marzo