Simeone: "Creemos absolutamente en el equipo que tenemos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recalcó este viernes que cree "absolutamente" en el equipo que tiene, admitió que ha hablado con el club de posibles salidas y entradas en enero y dijo que Thomas Lemar es "importante", pero aún "no ha podido responder" a las "expectativas".

No habló del uruguayo Edinson Cavani ni Paco Alcácer. "Tenemos que centrarnos en los futbolistas que tenemos en el plantel que hemos formado. Creemos absolutamente en el equipo que tenemos. En consecuencia, trabajamos con los chicos que pueden participar y tratar de ser siempre competitivos, crecer y seguir mejorando".

Eso no quiere decir que el Atlético no se plantee fichar a un delantero. "Me ocupa como todos los años el mes de enero la posibilidad siempre de jugadores que puedan salir y jugadores que puedan llegar. Y en esa ocupación hemos trabajado hablando con el club de las situaciones que tenemos y en consecuencia cuando sucedan, si suceden, nos enteraremos", afirmó.

"¿Cavani? No hablo de futbolistas que no están dentro de nuestro plantel. Sí les cuento que el Levante (su rival este sábado en el Wanda Metropolitano) es un equipo peligroso, que siempre ha hecho muy buenos partidos, también jugando fuera de casa, ha competido muy bien contra los rivales más importantes de la Liga y que tendremos que llevar el partido donde nos sentimos mejor o creemos que podemos hacer daño para llevarnos un partido que lo necesitamos", enfocó.

"Me inquieta absolutamente lo que pase mañana con el Levante. Después, como siempre el club sabe lo que venimos hablando hace bastante y se trabajará en consecuencia de lo que mejor le venga al club y lo que mejor le haga al equipo", dijo el técnico, que espera que "sí" haya gol suficiente para alcanzar los objetivos, aunque no llegue ninguna incorporación ofensiva en este mercado de invierno.

Los focos apuntan a una salida, el extremo francés Thomas Lemar, para abrir hueco en el límite salarial para una hipotética entrada. ¿Cuenta con él Simeone? "Los hechos hablan por sí solos mejor que las palabras. Con Lemar nos hemos comportado en consecuencia de que creemos que es un jugador importante que no pudo desarrollar todo el fútbol que posee", expuso el técnico, que abundó más en él.

"Pero tiene unas características que no tienen muchos futbolistas dentro del plantel y ojalá que ahora cuando vuelva de su lesión tenga un momento importante. Ahora, si se puede quedar o no, sabemos que los representantes trabajan de manera brillante y los clubes van en consecuencia de sus necesidades", prosiguió en rueda de prensa.

"Yo hablo del futbolista y como futbolista los hechos hablan por sí solos; cada vez que estuvo disponible ha jugado mucho más de lo que no ha jugado, porque sus características a mí siempre me han entusiasmado. Después, no ha podido responder en consecuencia de esas expectativas, pero la expectativa está, claro", añadió.

Entre tanto, llega la vuelta a la competición este sábado ante el Levante en el Wanda Metropolitano. "Necesitamos el apoyo de la gente y nosotros, como equipo, buscar seguir la línea que venimos trabajando en estos últimos partidos", anunció. Su equipo ha sumado tres triunfos consecutivos, dos de ellos en la Liga. Es cuarto.

Su valoración de este "inicio" de curso es "lo que esperaba": "mucha gente nueva, mucha gente que tiene mucha ilusión por aprender, mucha gente que necesita tiempo para poder crecer...". "Ojalá que los resultados, que son los que fortalecen las ideas y a los equipos, nos acompañen para que toda esta transición crezca y nos lleve a los objetivos que necesitamos como club", remarcó.

No mira más allá del "partido a partido". Es el "camino" desde que llegó al club hace ocho años. "No lo vamos a cambiar", reafirmó Simeone, que fue preguntado por qué significa la palabra fracaso para él: "Aquello que uno cree que puede lograr y no lo logra".