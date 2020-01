De 'shopping' con los grandes (I)

A continuación revisamos las necesidades, urgencias y caprichos de algunos de los clubes más grandes de Europa.

Paul Pogba, del Manchester United. Shutterstock

El Real Madrid en el mercado de invierno

Es cierto. El Real Madrid ha mejorado mucho y va encontrándose como equipo. Pero aún así, podríamos verlos activarse durante este mercado de invierno. Si bien Fede Valverde ha sido toda una revelación en el mediocampo merengue, aún persiste un rumor con nombre propio: Paul Pogba. El francés ha tenido una estancia más que conflictiva en el Manchester United y todo sugiere que podría dejar esa institución durante el mercado invernal. Prácticamente, solo hay dos candidatos: la Juventus y el Madrid. Pogba quiere jugar bajo las órdenes de Zidane, y si se sumase a las filas blancas, encabezaría un mediocampo temible, incluyendo al ya mencionado Valverde, Casemiro, Modric y Kroos.

El Manchester United, en el mercado de invierno

A veces parece difícil asociar la palabra “grande” al club con mayor número de títulos en la Liga de Inglaterra. Desde la partida del magistral Sir Alex Fergusson, los Diablos Rojos han ido de tumbo en tumbo, repitiendo campañas insulsas y mediocres. Hoy, bajo la mano de Solskjaer, el equipo luce errático e irregular. Bien podría aprovechar la ventana de pases en este invierno, para reforzarse y, de paso, limpiar un poco su abotagado plantel.

La meta está clarísima: quedar entre los cuatro primeros y acceder de esta manera a la UEFA Champions League. No están tan alejados. Pese a una temporada en exceso inconsistente, el United se ubica en quinto lugar de la tabla, apenas a cinco puntos del Chelsea, que permanece en cuarto lugar. Su primer conflicto es Paul Pogba, sí, el mismo que mencionamos líneas atrás por su presunta transferencia al Real Madrid. Su agente, el metiche, exigente, grosero y tóxico Mino Raiola, declaró recientemente que nunca volvería a traer a uno de los jugadores que representa, a una institución como el Manchester United. ¿Significa esto que Pogba se va a Madrid? No necesariamente. Pero las posibilidades son elevadas. Esto dejaría a Solskjaer con un agujero en el mediocampo que deberá llenar con premura. Un candidato es Eriksen, aunque parece poco probable que el Tottenham quiera venderlo a mitad de temporada, sobre todo porque el equipo londinense mantiene aspiraciones idénticas al United, con quien rivaliza por el cuarto lugar. Si lo de Eriksen no se materializa, se habla de la posibilidad de traer a James Maddison, pilar del sorprendente Leicester. Aunque tampoco parece muy probable que los Foxes se desprendan del creativo jugador en plena campaña que promete devolverlos a la Champions. También se mencionó a Emre Can de la Juventus, aunque parece poco probable gracias al escaso interés del jugador.

En cuanto al ataque, allí también residen las necesidades del equipo. Erling Haaland parecía próximo a llegar, pero prefirió marcharse al Borussia Dormund. Al muy talentoso y joven Jadon Sancho se lo están peleando con el Chelsea, y la verdad, la lucha entre ambos se ve muy pareja. El surgimiento de Mason Greenwood ha quitado prisas a la necesidad de reforzar el ataque del United, aunque Sancho sería una opción muy bienvenida, garantizando una infusión de talento y dinamismo para su delantera.

En cuanto a las salidas, Nemanja Matic ha tenido un tiempo de juego excesivamente limitado y de ninguna manera justifica su elevado salario. Algo parecido ocurre con el defensa argentino Marcos Rojo. Sin embargo, ninguno de los dos tiene postores muy dispuestos a llevárselos.

El que casi tiene un destino definido es Chris Smalling, defensa central actualmente a préstamo en la Roma, club que piensa seriamente en comprar al jugador de manera definitiva.

El FC. Barcelona en el mercado de invierno

Pese a la decepción de la hinchada blaugrana por el pobre juego desplegado por su equipo en lo que va de temporada, no parece muy factible que los culés realicen muchos movimientos este invierno.

Seguramente, el más solicitado es Lautaro Martínez, delantero argentino del Inter. No es ningún secreto que el Barça busca una alternativa a Luis Suárez, para luego, a mediano plazo, convertirlo en su reemplazo. Tampoco es un secreto que el Inter está peleando la punta con Juventus, y que por ello no estaría dispuesto a prescindir de su delantero estrella en la mitad de la temporada.

Otra posición que el Barça quiere reforzar es la de lateral izquierdo. En verano trajeron a Junior Firpo para alternar con Jordi Alba. Pero el recién llegado ha tardado mucho en afirmarse, dejando caer algunos errores graves que no ayudaron mucho a establecer su autoconfianza. Lo más probable es que el Barcelona le deje a Firpo toda la temporada para ver si retoma su nivel y se aclimata de manera definitiva.

¿Y quiénes pueden irse?

El más evidente es Arturo Vidal. No es que su rendimiento sea pobre, sucede que la sobreabundancia de mediocampistas blaugranas limita mucho el tiempo de juego del chileno, quien abiertamente ha mostrado su descontento y frustración. El Inter podría convertirse en su nuevo destino. Otro mediocampista que se va es Carles Aleñá. Parte hacia el Betis, cedido a préstamo, pero sin opción a compra, lo que indica que se marcha para ganar tiempo de juego y retornar al Barça a final de temporada.

Otra fuga avisada es la del defensa Jean Clair Todibo, que casi no juega. ¿Posibles postores? El Milan encabeza la lista.

Mañana seguiremos con el Liverpool, la Juve y el Arsenal.