De 'shopping' con los grandes (II)

Recién abierto el mercado invernal de pases, exploramos las necesidades, urgencias y caprichos de algunos de los clubes más grandes de Europa.

Liverpool, campeón vigente de la Champions, líder absoluto de la Premier League. Shutterstock

El Liverpool en el mercado de invierno

Arrancamos con el Liverpool, campeón vigente de la Champions, líder absoluto de la Premier League. Un equipo que se ha olvidado de cómo perder. Entonces, ¿para qué necesita refuerzos? La verdad, no los necesita pero un pequeño ajuste nunca hace daño, sobre todo si sirve para apuntalar una zona del campo, que si bien es implacable, podría enriquecerse con un poquito más de creatividad. Y eso, justamente, es lo que puede aportar Takumi Minamino mediocampista ofensivo japonés que proviene del Salzburgo austríaco. Minamino impresionó muy positivamente a Klopp durante los dos enfrentamientos entre Liverpool y Salzburgo en la fase de grupos de la Champions League. Sobre su nueva adquisición, Klopp dijo que “sus habilidades futbolísticas, su capacidad de tomar buenas decisiones en zonas difíciles, su velocidad y su gran voluntad de triunfo, lo convierten en un jugador perfecto para el Liverpool”. Aparte de la llegada de Minamoto, es muy probable que no surjan más incorporaciones. Jugadores importantes se vienen recuperando de lesiones diversas y parece que pronto estarán de regreso. Me refiero a Fabinho, Lovren y Matip, que con su reaparición sumarán variantes positivas en defensa y mediocampo.

Tampoco se irán jugadores. Como mucho un par de jóvenes, con escaso tiempo de juego, se irán a préstamo. Seguramente la Segunda División (Championship) acogerá con brazos abiertos al joven y cotizado delantero Rhian Brewster. Mientras Curtis Jones, de apenas 18 años y capitán de la Sub-23 de Inglaterra es perseguido por el Leeds United. Su entrenador, el brillante Marcelo Bielsa, lo busca para el actual líder de la Segunda División.

Los dirigentes juventinos parecen inclinados a deshacerse de varios jugadores que conforman la plantilla más cara de Italia. Shutterstock

Juventus en el mercado de invierno

Nada parece indicar que la Juve vaya a realizar cambios profundos en el mercado de invierno. Al menos no en lo que se refiere a adquisiciones. Los dirigentes juventinos parecen más inclinados a deshacerse de varios jugadores que conforman la plantilla más cara de Italia. ¿Favoritos para irse? Bueno, ya Mario Mandzukic partió en dirección a Qatar. El siguiente en la fila es el mediocampista Emre Can. La Juve está muy dispuesta a incluirlo en la transacción por Paul Pogba (si es que el mediocampista francés opta por el campeón italiano y desdeña al Real Madrid). Sin duda, Juventus necesita refuerzos en el centro del campo. El único mediocampista juventino confiable y en forma es Pjanic, pues Aaron Ramsey permanece lesionado (cuando no) y el juego de Rabiot deambula en lo más bajo del subsuelo. Por eso Juventus intentó hacerse con los servicios del impresionante joven Sandro Tonalli, pero la desesperada lucha del Brescia por mantenerse en primera división, dificulta su venta por el momento. Para reforzar el mediocampo, también se pensó en Iván Rakitic, del Barcelona. Pero el jugador croata ha recuperado su mejor forma y ya nadie de la dirigencia culé, piensa en deshacerse de él.

La sobreabundancia de defensas en la Juve, pone en la puerta de salida al dúo de Merih Demiral y Daniele Rugani. Los dos han jugado muy poco, aunque la dirigencia juventina se mantiene reticente en dejar ir a Demiral. Pero se escuchan ofertas por Rugani, quien podría pasar al Arsenal.

A nivel defensivo, el Arsenal continúa necesitando refuerzos. EFE

Arsenal en el mercado de invierno

Poco importa quién venga o quién se vaya, la mayor adquisición del Arsenal en la mitad de la temporada, se llama Mikel Arteta. El exjugador del equipo londinense y reciente asistente de Guardiola en Manchester City, parece el indicado para conducir el extraviado navío de los Gunners hacia puertos más exitosos. No es que estemos pensando en milagros, pero los cambios van siendo palpables, partido a partido.

Quizás la salida más substancial del invierno, podría ser la marcha de Xhaka al Hertha de Berlín. Hace unas cuantas semanas le dediqué la columna al volátil centrocampista suizo y los problemas que sostenía con la hinchada del Arsenal. La situación no ha cambiado en lo más mínimo, por lo que podemos garantizar que Xhaka se va. Lo que no sabemos es cuándo. El irascible jugador anhela largarse de inmediato, mientras el club prefiere que se vaya al final de temporada, para no desequilibrar excesivamente al plantel. Si se fuera enseguida, surgiría la urgencia de conseguir en el mercado a un nuevo mediocampista. Se pensó en William Saliba, proveniente del Saint Etienne, pero el club francés preferiría venderlo a finales de temporada. Adrien Rabiot sería una opción, si su temporada en la Juve no hubiese sido un completo desastre.

A nivel defensivo, el Arsenal continúa necesitando refuerzos. Es la zona más débil de su escuadra. Los refuerzos que llegaron en el verano han tenido un rendimiento irregular (David Luiz) o han permanecido lesionados (Tierney). Además, la reciente lesión de Calum Chambers, que lo mantendrá fuera de las canchas por unos nueve meses, obliga a pensar en refuerzos. Una opción, desde el verano pasado es Upamecano, del Leipzig, pero la transacción falló. Otra opción es conseguir a Daniele Rugani, que casi no juega en Juventus. También se piensa en Jerome Boateng del Bayern Munich, aunque sus contínuas lesiones han encendido las luces de alerta en Londres.

El cotizado delantero Eddie Nketiah, a préstamo en el Leeds, va a ser recapturado por el Arsenal, debido a sus escasos minutos de juego. La idea es volverlo a prestar para darle más tiempo en el campo. El favorito para llevárselo por el resto de la temporada es el Bristol City.