Tauro y San Francisco apuran su puesta a punto

El Tauro, que inaugurará el torneo como el campeón defensor ante el Árabe Unido, y el San Francisco, el conjunto con la mejor regularidad durante el año pasado, quien viajará a David para enfrentar al Atlético Chiriquí, se citaron en un partido amistoso el pasado sábado en el Agustín “Muquita” Sánchez, La Chorrera, para permitir a sus entrenadores tomar apuntes y evaluar alternativas de juego y jugadores.

Saúl Maldonado, técnico venezolano-uruguayo del Tauro, se fue satisfecho con el rendimiento.

Fueron 90 minutos de juego vistoso y buen ritmo entre dos escuadras que procuraron proponer su juego e impedir el desarrollo del rival manteniéndose dentro de los parámetros de partido amistoso, acompañados por un cuerpo arbitral que contribuyó a facilitar el adecuado desarrollo del encuentro. Al final el marcador fue 2-1 a favor del Tauro.

Una vez concluido el cotejo tanto Saúl Maldonado, técnico venezolano-uruguayo del Tauro, como Gonzalo Soto, entrenador colombiano del San Francisco, se abrieron con los medios de comunicación a comentar sus evaluaciones del mismo con la mira enfocada en el arranque del torneo.

Búsquedas opuestas, satisfacciones iguales

Maldonado hizo su radiografía partiendo de las sensaciones que le dejó el juego: “Me gustó cómo jugó el equipo en ambos tiempos, tuvimos posesión de pelota y generamos situaciones de gol. Ha sido un buen entrenamiento, un buen partido, de dos propuestas que tratan bien el balón, de darle buen cuido, me gustó mucho, por eso busqué al San Francisco. Es un equipo bien preparado, con buenos jugadores, juega de una manera que me gusta y lo queríamos tener como rival previo al inicio del torneo”.

Gonzalo Soto, entrenador del San Francisco, priorizó la parte física sobre la táctica para impulsar la dinámica de juego. ASM

Mientras, Gonzalo Soto valoró otros aspectos: “Fue importante para el San Francisco porque estamos haciendo un trabajo en la parte física, llegando a un buen punto y mirando a jugadores nuevos, la exigencia fue alta ante un equipo que es el campeón y nos sirve para mirar muchas cosas. Estos partidos de pre-temporada tienen más significado en la parte física, que corran, se muevan, ya la parte de trabajo en sí nos cuesta porque tenemos jugadores que están empezando, los extranjeros llevan dos días, los jugadores del patio una pretemporada de dos semanas, nos falta. Al resultado no le paro muchas bolas, a mi no me llena, el próximo sábado que vamos a jugar con Chiriquí, ese día sí tenemos que estar un cien por ciento”.

Objetivos trazados

Consciente de que al aficionado taurino no le basta con sentirse campeón sino protagonista constante, Saúl Maldonado tiene trazado el derrotero: “Vamos por nuestra estrella 16, con respeto por los rivales porque hay un torneo de diez equipos que quieren ser campeones, pero nuestro objetivo es el dieciseisavo título”.

Ismael Díaz El Tauro tiene en su mano un as para su ataque, Ismael Díaz. De la superación de las secuelas de sus lesiones y de cómo sepa llevar su incorporación, podrán aumentar sus posibilidades de retener el título.

El Tauro se desempeñó con soltura dejando una estela positiva de su nuevo engranaje, con el que Maldonado quiere superar las inconsistencias que mostró en el Apertura 2019: “El semestre pasado nos tocó sufrir, por momentos no jugamos bien, en la segunda parte del torneo apareció el equipo y llegó bien a la final. Lo veo compacto, bien conformado, hemos hecho un buen grupo, ahora falta darle minutos, y que se acabe con el mito del mal inicio del Tauro en los torneos”.

Pondera la estructura del club Tauro como un factor fundamental: “Tenemos el equipo y con el cuerpo técnico estoy contento, bien rodeado, esto no es solo de un entrenador sino de un cuerpo técnico, de una directiva que hace su trabajo, paga puntual los 15 o los 30, no tenemos inconvenientes, tenemos todo para que las cosas salgan bien, a veces el fútbol es rebelde, malcriado, a veces se da, no se da, lo que sí es que nosotros siempre vamos a tener la actitud y la intención de ganar”.

Cristian Zúñiga La ausencia esta temporada de Cristian Zúñiga, el máximo goleador tanto del campeonato Apertura como del Clausura 2019, obliga a San Francisco a redoblar esfuerzos para dar con el reemplazante que cubra su cuota de gol.

Superando la espina

Gonzalo Soto tiene de partida el reto de superar con el San Francisco esa 'espina en la garganta' que le supuso el año pasado la sanción reglamentaria de la Fepafut por no cumplir los minutos totales de juego con los jóvenes nacidos en el 2000 (le faltaron 55 minutos), que le dejó sin tiempo de preparación y en desventaja en las semifinales, después de una campaña elogiable y un alto rendimiento que ubicaba al conjunto sanfranciscano como prospecto en la final: “Fue duro porque las expectativas eran muy grandes, San Francisco fue el mejor equipo en rendimiento en el año por encima de todos, inclusive de los finalistas, del Tauro que quedo campeón. San Francisco hizo, en el año, 70 puntos, casi 22 o 24 puntos más que el mismo Tauro o Costa del Este que fue el segundo. Consiguió 70 goles, estadísticamente fuimos muy contundentes, desafortunadamente, hubo esa situación de los minutos, pero está superado, son enseñanzas que le quedan a uno”.

Después de elaborar la catarsis de aquel amargo trance, Soto apunta a “estar perfilado” hacia su meta: “Este año no tenemos una revancha, tenemos una ratificación de lo que venimos haciendo”.

A la incógnita de si el San Francisco versión 2020 se va parecer al que concluyó el año anterior, Soto resalta: “Es la idea, los equipos se van pareciendo mucho al técnico, soy un técnico ofensivo, de jugar bien al fútbol, de atacar, me gusta que el público disfrute un partido, que hagamos goles, la tónica va a ser esa, no podemos cambiar este equipo, ya tiene un ADN”.

Un as y una carta menos

Encontrar el gol, cómo y con qué jugadores, es una urgencia en cualquier proyecto futbolístico que inicie su andar con pretensiones; las cartas en las barajas de ambos técnicos buscan su 'as de espadas'. Maldonado siente que tiene que hacer ajustes: “El ritmo está bien, la posesión del balón, lo táctico, tenemos que mejorar la definición. Si observas el partido creamos muchas oportunidades, pero los goles llegaron en el minuto 87 y 88, llegaron tarde, eso lo tenemos que atender, tenemos un partido duro con el Árabe Unido”

Aparte de partir como el campeón, el Tauro presenta este año el atractivo de contar con un jugador estelar como Ismael Díaz. El joven jugador, una de las grandes promesas del fútbol panameño, ha regresado al plano local tratando de superar la secuela de lesiones que le han impedido afianzarse en el exterior y retomar su confianza goleadora. Maldonado le dio minutos de actividad y tanto el partido como el Tauro cambiaron. Dio gusto verlo jugar, el técnico expresó su halago y el plan trazado con él: “De Ismael, su calidad futbolística no voy a descubrirla, lastimosamente las lesiones no lo han dejado desarrollar todo su potencial, hoy vimos destellos, lo estamos llevando de a poco, viene de un proceso de recuperación, es dinámico, con recorridos largos, técnico, habilidoso, rápido, define bien, estamos hablando de un jugador que tiene casi todo el repertorio futbolístico, solo le falta cabecear bien para ser completo; no lo queremos apurar, no nos vamos a desesperar. En la medida en que se vaya sintiendo mejor, va tener más minutos”.

Ismael Díaz no anotó ante el San Francisco, pero mientras estuvo en el campo se involucró en todas las jugadas de ataque y participó asistiendo en los dos goles taurinos, ¿está para arrancar el torneo como pieza de cambio? El entrenador Maldonado se sincera al respecto: “De cambio posiblemente, vamos a ver cómo termina la semana, tenerlo de pronto como una opción de ingreso, que comparta la banca de suplentes. Cuando agarre el ritmo va a tener la opción de ser titular en este equipo y nos va aportar muchas alegrías”.

Si el Tauro sumó con Ismael Díaz, al San Francisco le ha quedado una tarea nada fácil de llenar: la partida del atacante colombiano Cristian Zúñiga al fútbol peruano. Zúñiga fue el máximo goleador el año pasado tanto del Apertura como del Clausura 2019. El San Francisco expuso ante el Tauro buen juego colectivo pero adoleció por momentos de mayor volumen ofensivo. Soto asume el desafío de encontrarle la solución: “Es complicado porque a usted se le van 17 goles en el año, pero allí está el trabajo nuestro, de los jugadores que deben entender la oportunidad que se les presenta, tengo jugadores que pueden dar el rendimiento, ya depende de ellos. Creo que cada uno tiene un gran momento, Cristian gracias a Dios se fue a un gran equipo, a un nivel muy alto (Alianza Lima, Perú), y los que quedan tienen que salir a pelear su puesto”.

Soto se prepara para viajar con San Francisco a David, donde se medirá al Atlético Chiriquí, del que dice saber como viene: “Se ha reforzado con jugadores importantes como un brasilero, un argentino, un peruano. La liga va a estar muy dura, la mayoría de los equipos se han reforzado bien, han invertido, al patio mismo han vuelto Tejada, Aguilar, el mismo Ismael. A la liga le va a dar un auge”. Parte el sábado la temporada del año de la LPF y con ello una nueva expectativa por ver crecimiento en el fútbol nacional.