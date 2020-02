A pesar de la lesión que presenta el delantero panameño, asegura que no tirará la toalla y espera recuperarse en estos nueve meses para reintegrarse a la cancha

Ismael Díaz no se rinde y continúa su batalla

Ayer durante una rueda de prensa, Ismael Díaz habló de la lesión que le ha dejado fuera del cuadro por nueve meses: una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Díaz ha tenido cinco lesiones durante su carrera. Aris Martínez|La Estrella de Panamá

El delantero panameño dijo que quiere seguir adelante y superar este triste episodio de su carrera. “Las cosas pasan por algo. Espero que esto sea una enseñanza para mí. Todavía tengo mis objetivos claros y los quiero cumplir”, expresó.

A sus 22 años, Díaz suma un total de cinco lesiones. “Desde el primer minuto siempre he hecho lo necesario para mejorar. Mi primera lesión fue a los 15 años. Lastimosamente tuve que operarme a los 16 y creo que esto pasó por alguna prueba que hice mal a esa edad. Después de eso tuve mi lesión en el mundial, donde tuve que operarme la pierna derecha, sin embargo, no sabía que tenían que intervenir la izquierda. Estas cosas me han desanimado de verdad”, puntualizó.

El deportista reveló que tuvo que someterse a quimioterapia, producto de las molestias en su rodilla derecha “nunca pensé tener que hacerme esto, y lo hice. No podía moverme debido a los dolores”.

En su cuenta de Instagram, el futbolista agradeció el apoyo de sus familiares, de su equipo el Tauro F.C. y de los fanáticos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Se espera que tras una evaluación médica y una resonancia magnética, se realice una cirugía próximamente .

El futbolista

Díaz hizo su debut con el Tauro F.C. el 2 de septiembre de 2012 contra el Alianza, cuando tenía 15 años.

El 14 de agosto de 2015 se confirmó su fichaje por el F.C. Porto.

El 22 de septiembre de 2017 fue presentado por el Deportivo Fabril, sin embargo entrenó con el Deportivo La Coruña.

Con la selección nacional, Díaz ingresó a las categorías inferiores, Sub-17, el 13 de octubre de 2013, donde fue incluido en la lista preliminar de los jugadores que estuvieron con la Sub-17 de la FIFA, en el campeonato Sub-17, en 2013 y el Mundial Sub-17, en 2013 realizado en Emiratos Árabes Unidos.

El 3 de enero de 2015, el delantero panameño fue añadido a la lista preliminar de la Sub-20 de la FIFA para disputar el Mundial Sub-20 2015 que se efectuó en Nueva Zelanda.