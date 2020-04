Finalizar la temporada sigue siendo la prioridad de la Premier League

El presidente ejecutivo de la Asociación de futbolistas (PFA, por sus siglas en inglés), Gordon Taylor, aseguró que finalizar la temporada, sin importar cuánto se tarde, es la prioridad de la Premier League.

"Está en lo más alto de nuestra agenda", dijo Taylor en declaraciones a la cadena británica BBC al mismo tiempo que pidió a los agentes involucrados en el juego, especialmente a las televisiones, que sean "flexibles".

La Premier League lleva parada semanas, sin una fecha concreta para su vuelta, después de que el retorno previsto para el 30 de abril haya sido pospuesto indefinidamente a la espera de que la crisis del coronavirus pase.

Otro de los temas que trae de cabeza al fútbol inglés es el de los salarios de los jugadores. La Premier pidió a los clubes que redujeran en un 30 % el sueldo de sus futbolistas, decisión criticada por la PFA porque entiende que dañaría al sistema sanitario británico.

"Solo puedo repetir que los jugadores son conscientes de sus responsabilidades sociales y están preparados para dar un paso adelante. Los jugadores quieren ayudar a la caridad y donar, pero no quieren que su dinero se use para cosas que no han acordado", dijo Taylor.

Para el presidente de la PFA, la mejor manera de solucionar este problema es que cada club negocie directamente con los futbolistas, un proceso que sería más costoso y largo.