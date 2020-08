Argentina celebra por segunda vez en su historia el Día de la Futbolista

Argentina celebra este viernes 21 de agosto por segunda vez en su historia el Día de la Futbolista en conmemoración al triunfo del seleccionado argentino por 4-1 ante Inglaterra del 21 de agosto de 1971 en un Mundial no reconocido por la FIFA que se jugó en México.

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires decretó en 2019 celebrar el Día de la Futbolista en honor a 'las Pioneras', el seleccionado argentino que participó del torneo que se disputó en México y que se impuso a Inglaterra en el estadio Azteca, hace 49 años, con cuatro goles de Elba Selva.

"Tengo un recuerdo hermoso del Mundial. Ver tantas chicas de todo el mundo jugando al fútbol me emocionó porque eso no sucedía en la Argentina. Salir a la cancha y ver ese estadio tan grande colmado fue emocionante. Después de mi primer gol la gente empezó a cantar por Argentina y me temblaron las piernas. Fue emocionante", dijo Selva en una nota publicada este viernes por el Ministerio de Turismo y Deportes.

"El fútbol femenino argentino avanzó bastante, pero todavía falta. Hoy las chicas tienen su vestimenta, su dieta, todo lo necesario y eso me pone orgullosa", añadió la autora de los cuatro goles ante Inglaterra.

Para el Ministerio de Turismo y Deportes "aquel inolvidable 4-1" es "una de las victorias más valiosos del deporte argentino".

La exportera Lucía 'Luky' Sandoval, que reunió a 'las Pioneras' e impulsó el proyecto de ley para que se celebre esta fecha, dijo este viernes en diálogo con Infobae que es un reconocimiento que estas jugadores merecían.

"Todo esto estaba en un rincón escondido, lo saqué y hoy lo ve todo el mundo, como tendría que haber sido siempre. Me da orgullo porque es también mi historia. Me encanta verlas", sostuvo Sandoval.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios clubes, como River Plate, Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo, saludaron a las futbolistas a través de las redes sociales.

Racing Club emitió un vídeo que demuestra que la mayoría de los clubes y medios de comunicación se refieren a las jugadoras como "chicas".

"En el #DíaDeLaFutbolista, por iniciativa de nuestras jugadoras, asumimos el compromiso de mencionarlas como tales e invitamos a medios, clubes e hinchas a que se sumen a esta consigna. Las cosas como son", publicó el club en su cuenta de Twitter.

En ese vídeo, las integrantes del equipo de 'la Academia' piden ser llamadas "jugadoras" y "futbolistas".