La salida de Suárez: ¿una acertada o errónea apuesta del Barça?

El delantero Luis Suárez protagonizó este domingo un partido brillante en su debut con el Atlético de Madrid. El uruguayo dejó claro que es una máquina de hacer goles, tras ingresar al campo al 70'. El exjugador del Barcelona fue el encargado de fulminar al Granada cuando anotó dos tantos en 20 minutos. Además, llevó a cabo una asistencia. El marcador quedó con un resultado imponente de 6-1, desde la fundación del conjunto rojiblanco en 1903. Según datos históricos, este sería el tercer mejor estreno de la Liga y el más destacado desde 1955 para el conjunto español.

Suárez festeja su gol ante el Granada durante el partido de la tercera jornada de Liga que disputaron en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE

Tras sobresalir en la cancha, el delantero dio algunas declaraciones a los medios de comunicación, en donde expresó estar satisfecho por la amena bienvenida de parte de su nuevo equipo.

De acuerdo con información de la agencia EFE, Suárez aseguró a un medio local que para un jugador a veces es importante cambiar, “vengo a un club que me ha dado una bienvenida espectacular, se nota en el ambiente, te llevas una buena impresión desde el principio y eso se refleja en la cancha”.

Con respecto a su antiguo club, el pistolero manifestó que “necesitaba cambiar” y agregó que “llegó un tiempo en el cual el equipo necesitaba transformarse”.

Finalmente, Suárez exhortó a la fanaticada a apoyar desde sus hogares y asimismo expresó que “cada vez que uno debuta y consigue ayudar al equipo con goles, se está feliz, pero esto se verá en el futuro, porque la temporada es larga”.

Cuestionamientos

Después de todo, lo que muchos se preguntan es: ¿Bartomeu habrá tomado la mejor decisión al prescindir de los servicios de Suárez? El estilo táctico y la precisión del uruguayo continúan en pleno apogeo.

La salida del crack culé no fue bien vista por sus colegas. Lionel Messi publicó a través de su cuenta de Instagram. “Me venía haciendo a la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Lo vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar; todos los días juntos”.

Asimismo, el argentino agregó que “va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te hubiesen despedido como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echaran como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada”, expresó, y culminó su mensaje redactando “te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”.

En tanto, Diego Costa sostuvo que no entendía cómo el Barcelona había dejado que Suárez se marchara del equipo.

Un hecho es que el Barça desde hace varios meses parece ser un barco a la deriva. La crisis institucional, deportiva y económica del onceno español es notoria; sin embargo, la realidad es que la etapa de Suárez en el club ya había llegado a su fin.

Los registros del internacional charrúa con el azulgrana certifican que desde su llegada al equipo en la temporada 2014-15, el uruguayo anotó 25 goles en 43 partidos. En la segunda temporada (2015-2016) su desempeño fue excelente, su protagonismo en el terreno de juego se hizo sentir, cuando marcó 59 anotaciones en 53 partidos.

En la temporada 2016-2017, Suárez disminuyó sus números en la tabla, cuando solo anotó 37 goles en 51 partidos. En la siguiente temporada (2017-2018), el declive del uruguayo fue notorio; en esa ocasión el jugador marcó 31 goles en 51 encuentros. Como si fuera poco, en su antepenúltima temporada (2018-2019) anotó seis goles menos que en el periodo anterior.

La temporada (2019-2020) fue decisiva, ya que Suárez solo disputó 35 partidos y alcanzó 21 tantos. Cabe destacar que en esta última el delantero sufrió una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha que lo dejó fuera de las canchas por cuatro meses, y tuvo que someterse a una intervención que fue realizada por el médico Ramón Cugat. Quizá los últimos registros del uruguayo llevaron al presidente del Barcelona a dejarlo fuera del conjunto.

Pese a la baja considerable del internacional de Uruguay, el Barcelona se las ha arreglado para hacer un cambio en la cuadrilla y hacer una nueva apuesta. Tal es el caso de Ansu Fati, un jugador de 17 años, quien en su última presentación hizo impresionantes jugadas tras el enfrentamiento en la Liga ante el Villarreal. Fati mostró una buena capacidad ofensiva, y anotó dos goles.

Los equipos han puesto las cartas sobre la mesa y han demostrado que están preparando su artillería para quedarse con el trofeo de La Liga de Santander. Por su parte, el conjunto de Diego Simeone practicó este lunes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, con miras a su próximo encuentro contra La Sociedad Deportiva Huesca.