Ganar, la meta de Millonarios para mantenerse en pie en la liga colombiana

Millonarios, que vive una crisis de resultados que lo tiene en el fondo de la tabla de clasificaciones, intentará comenzar este sábado ante el Atlético Bucaramanga una nueva senda que le permita avanzar a la fase definitiva de la liga colombiana, que hoy lidera por el Deportes Tolima con 22 puntos.

Desde el regreso a la actividad de la liga, el onceno dirigido por Alberto Gamero tiene dos empates y una derrota que lo dejan en la casilla 18 con apenas ocho puntos de 30 posibles.

Atlético Bucaramanga, dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti, tiene 10 puntos, y buscará, cuando menos, arañar un empate en Bogotá, una plaza en donde pocas veces ha salido triunfador.

Los Leopardos no tendrán en la defensa al defensa uruguayo Eduardo Makuka Pereyra por acumulación de tarjetas amarillas. Su más probable reemplazo será Martín Payares.

También está en veremos la presencia del defensa Eder Castañeda, quien sigue aquejado de problemas físicos.

En lo que hace referencia a la nómina de Millonarios, la afición espera que sin importar los nombres lo que cuenta es una victoria.

Un empate no sirve y una derrota es despedirse, prácticamente,de las instancias finales de la liga a falta de nueve fechas para el final.

Otro juego atractivo de la jornada es el que disputarán el Cúcuta Deportivo que recibe al efectivo Independiente Santa Fe que con 17 enteros es cuarto en la tabla de clasificaciones.

Para este juego que se realizará en Armenia, plaza que adoptó el Cúcuta para el resto del año al no tener su estadio en condiciones óptimas, el entrenador del Santa Fe, Harold Lozano, dejó entrever novedades.

Desde el comienzo irían Enrique Serje, en la zona de volantes debido a la sanción de Andrés Pérez, y en el ataque Jorge Luis Ramos, por la lesión en un dedo de Diego Valdés.

Mientras tanto, el Deportes Tolima que viene de derrotar al Atlético Nacional 1-2 a domicilio, defenderá su condición de líder ante el Deportivo Pereira.

El técnico Hernán Torres seguirá confiando su estructura basada en la seguridad del arquero Alvaro Montero y la contundencia de Jaminton Campaz y Juan Fernando Caicedo.

Entre tanto, Once Caldas -con 18 puntos y escolta del Tolima- visitará a Alianza Petrolera, juego en el que el técnico del Blanco Blanco, el colombiano Hubert Bodhert, no podrá contar con el delantero Johan Carbonero que se incorporará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, dirigido por Diego Armando Maradona.

Alianza Petrolera, entre tanto, es séptimo con 16 unidades. En su retorno a la Liga venció 1-0 al Medellín y perdió 2-0 con el Deportivo Cali.

Por otro lado, Atlético Nacional dirigido por Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, tendrá una dura papeleta ante Envigado.

Los de Osorio no arrancaron bien luego de la pandemia del coronavirus. Perdieron con Once Caldas (2-0) y con Tolima (1-2) y un tercer revés en línea no está en las cuentas del Verde.

Los dos equipos tienen 15 puntos cada uno pero la afición de Nacional siempre espera que el equipo esté más arriba en la tabla de posiciones.

.Partidos de la undécima jornada:

02.10: Alianza Petrolera-Once Caldas, Cúcuta Deportivo-Santa Fe y Millonarios-Atlético Bucaramanga

03.10: Deportivo Pasto-Boyacá Chicó, Jaguares-Deportivo Cali, Deportivo Pereira-Deportes Tolima y Atlético Nacional-Envigado.

04.10: Patriotas Boyacá-Junior, América de Cali-Águilas Doradas y Equidad-Independiente Medellín.