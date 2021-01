Panamá y los retos frente al fútbol en 2021

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Nacional de Fútbol EFE

Haciendo un resumen de lo que fue la gestión de Thomas Christiansen en 2020, podemos rescatar su acertada alineación en el encuentro de Panamá contra Costa Rica, donde los nuestros se llevaron la victoria en terreno tico.

Con relación a Japón, el onceno nacional se midió con ellos el pasado 13 noviembre. El gigante asiático estuvo cerca de clasificar a los octavos de final y dejar fuera a Bélgica; a pesar de ser un oponente de alta categoría, esto no fue un impedimento para que 'La Sele' defendiera su arco; sin embargo, terminó recibiendo apenas una anotación de los japoneses, luego de que se declarara un penal.

El desastre llegó en el último enfrentamiento contra Estados Unidos, una alineación nueva que le costó caro al hispano-danés. Panamá se fue a casa con 6-2. Christiansen admitió haber desacertado en la alineación, pero pese a lo ocurrido, el timonel ha decidido pasar la página y poner sus esfuerzos en los próximos retos.

Este 2021 trae compromisos importantes para la selección panameña que verá acción frente a Martinica (19 de enero, en el estadio Pierre Aliker Fort de France), y Guadalupe (22 de enero, en el estadio René Serge Nabajoth Les Abymes). Ambos partidos amistosos serán la antesala de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, donde la selección busca hacer su máximo esfuerzo para cumplir su sueño de regresar al mundial.

La Selección de Panamá, en la primera ronda del grupo D, de las eliminatorias de Concacaf a Qatar 2022 se medirá ante Barbados, el 25 de marzo, en el estadio Rommel Fernández. En la segunda fecha se tiene programado el encuentro entre 'La Sele' y República Dominicana, el 27 de marzo, en el estadio Panamericano. El siguiente encuentro se tiene pactado el 5 de junio, cuando Panamá jugará frente a Anguila, en el estadio James Ronald Webster Park, y la cuarta fecha será el 8 de junio, cuando el onceno nacional se verá cara a cara con Dominica en el estadio Rommel Fernández.

En ese contexto, el periodista deportivo José Miguel Domínguez comentó que 2020 fue de grandes cambios por la covid-19 que impactaron la economía de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), pero mantiene su posición de que el indicado para comandar los hilos del combinado rojo era Julio César Dely Valdés y no Christiansen. “La coyuntura del nuevo coronavirus no nos permitía gastar tanto dinero en Thomas, aunque le ganamos a Costa Rica, descubrimos nuevas figuras, se trabajó con una base joven, la realidad fue vista ante Japón y Estados Unidos, en este último perdimos 6-2 situación que me pareció una auténtica vergüenza sobre todo por la ejecución y manejo del entrenador”.

“Ahora nos toca esperar cómo será la dirección con las islas del Caribe, que lo más probable es que los dos compromisos se le compliquen a Thomas por el hecho de que tendrá que reunir a jugadores del plano local que no están tan activos. Con respecto a las eliminatorias, considero que el equipo más fuerte es República Dominicana. Christiansen al menos debe lograr que Panamá llegue a la octagonal”.

En cuanto a la Copa de Oro, este año Panamá está en el grupo junto a Granada, Honduras y Qatar.

La Concacaf ha determinado que la edición 2021 de la máxima competición subcontinental a nivel de selecciones iniciará en julio de este año, pero todo dependerá de la pandemia.

Julio Shebelut, comentarista y narrador deportivo, aseguró durante una entrevista con este diario que a Panamá le ha ido bien en la Copa Oro. “Nuestro país ha sido dos veces subcampeón y ha obtenido terceros lugares. Lo que nos falta es ganar la copa, pero repito, hemos estado muy cerca de traerla a casa: en 2005 y en 2011”.

En ese sentido, remarcó que en esta Copa Oro, con excepción de Granada, hay dos rivales muy fuertes a considerar. “No será un grupo fácil como muchos piensan. En la referencia de Qatar en la Copa América que se disputó en Brasil, tuvo muy buena participación con un fútbol bastante fluido, ordenado, e igualmente tiene buenos integrantes en su equipo”, dijo.

En cuanto a Honduras, opinó que la selección le tiene la medida al equipo y le ha ganado en eliminatorias, en competiciones de Copa Oro, pero esto no significa que es un oponente que no se debe tomar en cuenta. “Considero que los partidos se deberán jugar al máximo para poder clasificar”.