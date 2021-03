El equipo trabajó en Sevilla y el lunes viajará a primeras horas a Dortmund

El entrenador del Sevilla Julen Lopetegui (c) reacciona durante el encuentro de ida de octavos de final de Liga de Campeones entre Sevilla FC y Borussia Dortmund. |

La plantilla del Sevilla trabajó este domingo en su ciudad deportiva, tras la derrota del sábado en Elche (2-1), en la única sesión en la capital andaluza para preparar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del próximo martes ante el Borussia de Dortmund ya que el lunes partirá a primeras horas hacia la ciudad alemana para entrenarse por la tarde en el BVB Stadion.

El entrenador del equipo, Julen Lopetegui, después de encajar la tercera derrota consecutiva, las dos ante el Barcelona en LaLiga y la Copa y la del sábado en el estadio Martínez Valero, empezó este domingo la preparación de la cita de Dortmund, que los sevillistas afrontan con un 2-3 adverso sufrido en la ida del Sánchez Pizjuán.

Los jugadores titulares en el Martínez Valero realizaron trabajo de recuperación mientras que el resto se ejercitó sobre césped con el balón específico de la Liga de Campeones, informó el club en un comunicado.

El lunes, en horario vespertino, se celebrará la rueda de prensa previa al encuentro de Lopetegui acompañado por un jugador y, posteriormente, la plantilla se ejercitará en el BVB Stadion.

Para este partido, en el que el Sevilla no cuenta con jugadores sancionados, el equipo no puede utilizar al central francés Joris Gnagnon ni al centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez, quienes no están inscritos para la competición, al igual que el tercer portero de la plantilla, Javi Díaz.

Además, el técnico guipuzcoano deberá comprobar la evolución de las mermas físicas del central francés Jules Koundé, el portero marroquí Yassine Bono y el lateral derecho Aleix Vidal, quienes no viajaron a Elche por lesión.