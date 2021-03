UEFA Champions League: análisis de cuartos de final

El Bayern sigue luciendo intratable, jugando al nivel de gran favorito. Shutterstock

Lo sentimos mucho, pero los dos grandes favoritos del torneo no podrán disputar la final de la Champions. Debido a los azares del sorteo, el muy poderoso Bayern Munich (vigente campeón) y el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, solo podrían enfrentarse en semifinales, si es que ambos ganan sus enfrentamientos de cuartos. La primera parada en la ruta del City pasa por el joven Borussia Dortmund, club que ha multiplicado sus niveles de celebridad gracias a las performances espectaculares de su delantero Erling Haaland, pretendido por medio mundo. Por su parte, el Bayern Munich luchará contra un rival pleno de aspiraciones y estrellas, al que enfrentó y venció en la final más reciente de la Champions, el PSG. También en cuartos de final veremos al Real Madrid, una amenaza perenne cuando se trata de este trofeo. Y enfrentando nada menos que al Liverpool de Klopp, que no pasa por sus mejores momentos, mientras intenta afilar sus desgastados colmillos. Recuerda que ambos se enfrentaron en la final de Champions de hace dos temporadas con una victoria muy controvertida del Real Madrid en el encuentro final. También en cuartos estará el sorprendente Porto, que en la ronda anterior eliminó a la poderosa Juventus, sorprendiendo de paso a medio mundo. Su rival, el Chelsea, no ha perdido un solo partido desde que llegó Tuchel a dirigirlo, en reemplazo de Franz Lampard.

Las series de cuartos de final

Bayern Munich vs. PSG

Ambos finalistas de la final de la temporada pasada vuelven a enfrentarse en cuartos de final. El Bayern sigue luciendo intratable, jugando al nivel de gran favorito. El PSG, por su parte, ahora entrenado por Mauricio Pochettino, mantiene buena parte de su nivel futbolístico, aunque mostrando algunas debilidades. Eso sí, viene anímicamente ayudado por haber eliminado al Barcelona en octavos de final, derrumbando un escollo psicológico muy significativo. Parece que Neymar podrá llegar a la cita en plena forma, luego de una insistente lesión en el muslo. Él, junto con Kylian Mbappé, son las mejores opciones ofensivas del equipo parisino para eliminar al portentoso Bayern. Al igual que el Manchester City, el PSG vive con la acuciante obsesión de ganar la Champions. El subcampeonato de la temporada anterior los llevó muy cerca, pero un subtítulo no fue suficiente. Esta vez, el camino se siente aún más difícil. El PSG es líder incómodo en la liga francesa, la cual ganó con amplitud en las últimas siete ediciones. Hoy, se le dificulta realizar eficaces rotaciones de jugadores por lo apretado del torneo local. Parece que el PSG requiere mucho más que las dosis de eléctrico talento que puede ofrecerle Mbappé. Tampoco parece que vaya a alcanzarle con la salud de Neymar.

¿Quién clasifica? Por fuerza colectiva. Por calidad indiscutible. El Bayern Munich.

Manchester City vs. Borussia Dortmund

Pep Guardiola está en persecución de un inusual conjunto de trofeos. A nivel local, es líder absoluto de la Premier League, semifinalista de la FA Cup, finalista de la League Cup, y a nivel internacional es uno de los cuadros más sólidos de la Champions. ¿Pero será suficiente? Frente al Dortmund todo parece indicar que sí. Es cierto que el cuadro alemán practica un fútbol muy ofensivo. Pero parece poco probable que lleguen a vencer a un equipo tan bien conjuntado y dirigido como el City. La debilidad del Dortmund reside en su defensa y parece poco probable que puedan enfrentar con éxito a un ataque polivalente, en el que todos los jugadores, hasta los de posiciones más defensivas, terminan anotando goles. La defensa del City, tan vilipendiada en citas anteriores, ha renacido en las piernas del recio portugués Rubén Días, que forma una pareja inexpugnable junto a John Stones. Aun así, Haaland es el delantero más peligroso que podría enfrentar el City, lo que multiplica el interés de la eliminatoria. Kevin Bruyne, luego de una prolongada lesión, ha vuelto a comandar el mediocampo y el City se ve completo y preparado para enfrentar al joven equipo alemán.

¿Calificado? Manchester City.

Chelsea vs. Porto.

Nadie olvida la sorpresa mayúscula que le clavó el Porto a la Juventus en los octavos de final. ¿Pero tú crees que el Chelsea, dirigido por el implacable Tuchel, va a caer en emboscadas o sorpresas? Ni lo pienses. Seguramente esta será la serie más aburrida de las cuatro. Pero no por falta de intensidad, sino por excesos de cualidades defensivas en ambos lados. El equipo portugués, dirigido por Sergio Conceiçao, es rudo y resistente en retaguardia, encabezado por un crudo y agresivo luchador de gran veteranía, como Pepe.

Pero si hay un equipo que parece dispuesto a no dejarse sorprender por ningún rival (si no me crees, pregúntale al Atlético de Madrid del Cholo Simeone) es el Chelsea comandado por Tuchel. Desde que llegó al Chelsea, despedido del PSG, el alemán no ha perdido ni un partido. Armado con cauta sabiduría, de atrás hacia delante, su capacidad defensiva es enorme. También lo es la intensidad con que sus jugadores pelean cada balón en cualquier rincón del campo.

Chelsea transmite por encima de todo una palabra: solidez. No se trata de un equipo que practique un fútbol de hermosas cualidades. Es pragmático hasta la médula. E igualmente eficaz. A su llegada al Chelsea, Tuchel comenzó por organizar la defensa del equipo. Pero no se quedó allí. El paulatino desarrollo de talentosos atacantes recién llegados (Timo Werner, Kai Havertz, Hakeem Ziyech) ha ido generando un juego mucho más completo en cada sector del campo. Y si bien el Oporto parece haber llegado al límite de sus fuerzas con la eliminación de la Juve, para el Chelsea se abren puntos suspensivos de múltiples posibilidades.

Thomas Tuchel se quedó corto la temporada pasada al llevar al PSG hasta la final, donde cayó por la mínima contra el poderoso Bayern Munich. Ahora, apenas unos meses después, el entrenador alemán tiene una oportunidad quizás aún mayor de conquistar Europa. Su impacto en Chelsea ha sido inmenso. E incluso se ha visto favorecido por la suerte. El sorteo decidió que solo pudiera enfrentar al Bayern Munich o Manchester City en la gran final.

El enfrentamiento con el Real Madrid llega en un excelente momento para el Liverpool. Shutterstock

¿Clasifica? El Chelsea.

Liverpool vs. Real Madrid

Estamos ante una repetición de las finales de la Liga de Campeones de 1981 y 2018, pero también ante un choque entre dos equipos que han mostrado debilidades, mientras luchan por mantenerse en la cima de sus ligas. El Liverpool sufre una crisis de grave magnitud en el centro de su defensa. La prolongada lesión de Van Dijk, a la que debemos sumar las de Joe Gomez y Joël Matip, están en la esencia de la campaña irregular que vive el Liverpool. Sin embargo, los refuerzos defensivos obtenidos durante el mercado de invierno parecen estar comenzando a funcionar. Tanto Ben Davis como Ozan Kabak van sumando prestancia y eficacia a una defensa cojísima. Es cierto que la crisis defensiva del Liverpool provocada por las mencionadas lesiones de larga duración ha desestabilizado al equipo de Klopp. Tampoco ayuda la ausencia en el centro del campo del capitán Jordan Henderson por lesión. En general, todo el cuadro Red, incluyendo a Salah, ha estado por debajo de sus posibilidades. Y sin embargo, el egipcio ha conseguido anotar 25 goles en 40 partidos, incluidos los de la Liga de Campeones. Y lo que es aún más importante: el atacante egipcio todavía tiene el mordiente necesario como para transformar en gol cualquier oportunidad que se le presente.

Además, el reciente retorno del portugués Diogo Jota, contratación ofensiva de los Rojos en esta temporada, potencia enormemente la fuerza anotadora de Salah en el frente de ataque del Liverpool. El enfrentamiento con el Real Madrid (y su defensa dudosa, algo lenta, remachada por los conflictos generados por la poco exitosa renovación de Sergio Ramos) llega en un excelente momento para el Liverpool, que empieza a recuperar su punch en ataque y algo de equilibrio en su maltrecha defensa. Habrá quienes decidan concentrarse en el morbo de la relación Salah-Real Madrid (recuerda que no hace mucho hubo quienes vincularon al delantero egipcio con el club español para la próxima temporada), pero lo cierto es que si el Liverpool recupera un porcentaje de su veloz letalidad, la defensa del Madrid va a tener muchísimos problemas a la hora de defenderse.

Otros puntos a favor del Liverpool son la plena recuperación de Fabinho en el centro del campo, y aunque parezca contraproducente, lo es también el hecho de que el Liverpool se haya descolgado gravemente de la liga inglesa, quedándose con la Champions como última opción de títulos para esta temporada. Además, tanto Toni Kross como Fede Valverde arrastran molestias físicas que podrían afectarlos para el enfrentamiento de ida.

Estamos ante un desafío muy curioso. El de dos gigantes que llegan a su cita un tanto envejecidos y magullados. Pero si Salah, Sadio Mané y Diogo Jota logran recuperar la plenitud, el Liverpool tendrá muchas opciones de ganar.

¿Quién clasifica? Liverpool.