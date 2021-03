Escobar: 'Hay que estar tranquilos, estoy seguro que saldremos de abajo'

Fidel Escobar, defensa internacional panameño del Alcorcón, declaró este miércoles que, pese a la delicada situación deportiva que atraviesan, deben "estar tranquilos y no mirar la clasificación" porque saldrán adelante y lograrán la permanencia.

Fidel Escobar cumple su primera temporada en el Alcorcón, al que llegó en julio de 2020 procedente del Sporting 89 San Miguelito de Panamá. Su llegada fue una apuesta de la dirección deportiva alfarera, que lo firmó hasta 2023.

"Tuve varias ofertas, pero lo que me determinó a firmar por el Alcorcón fue el gran interés que mostró el club y el director deportivo Emilio Vega. Fue el club que más serio se mostró y no tuve ninguna duda. Confiaron en mí, me abrieron la puerta de su casa y estoy muy feliz de estar aquí y dejar todo por el equipo", dijo Escobar, en una entrevista difundida por el club.

En el equipo madrileño, Escobar se ha encontrado "una gran familia y unos compañeros geniales".

"Los trabajadores son muy cercanos. El Alcorcón es un club muy luchador, tal cual como me lo habían descrito, y siempre estaré agradecido", confesó.

A nivel deportivo, el Alcorcón lleva toda la temporada en la zona baja de la clasificación y, con 32 puntos, es uno de los numerosos equipos que pelean por la salvación en este tramo final de campaña.

"Sabemos que, hasta el final, va a ser muy complicado, pero estamos seguros de que vamos a salir de ahí. Quedan dos meses muy difíciles para todos pero debemos de tener la cabeza fría, el corazón caliente y estar concentrados. Hay que estar tranquilos y no pensar en la clasificación porque sé que saldremos", manifestó.

Hasta el momento, Escobar lleva disputados 15 partidos de Liga, once como titular, y suma 1.043 minutos de competición.

"Donde me ponga el entrenador haré todo lo que esté en mí por el bien del equipo. Todavía queda tiempo para terminar la competición y sé que voy a ir a más. Juegue más o juegue menos estoy tranquilo y mentalizado en apoyar en todo al equipo porque aquí todos remamos en la misma dirección", apuntó.

Escobar ha sido internacional absoluto en 43 ocasiones y en 2018 disputó el Mundial de Rusia con la selección panameña.

"Es una experiencia muy bonita e increíble que todo jugador desea. Representar a tu país es algo maravilloso, sientes el cariño de la gente y de tus compatriotas estés donde estés y eso te llena de orgullo y satisfacción. Es un honor vestir la camiseta de Panamá", concluyó.