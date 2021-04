Zidane: "Me quedo con el carácter de mis jugadores"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió la actitud mostrada por sus futbolistas para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar al Liverpool y aseguró que se queda "con el carácter" mostrado en una eliminatoria que aseguró les da "fuerzas" para pelear por el doblete.

"Siempre quieren más, en momentos complicados se juntan, cuanto más dificultad más lo hacen y quieren sacarlo adelante, luego tenemos calidad de sobra pero me quedo con el carácter de todos los jugadores", elogió Zidane en la sala de prensa de Anfield.

El técnico valoró la capacidad de sufrimiento de su equipo y aseguró que merecieron el pase a semifinales. "Hemos sabido sufrir esta noche, pero era normal para pasar a cuartos de final. Hemos merecido pasar de ronda, controlamos bien el partido, hemos sido muy solidarios y me alegro por todos los chicos. Al final es un partido muy importante, anímicamente nos da más fuerzas".

Recordó el técnico francés que pese a la buena dinámica de su equipo aún no han ganado nada esta temporada. "Estamos contentos por pasar, ahora tenemos que descansar. Estamos vivos en las dos competiciones y estoy muy orgulloso de todos por lo que estamos haciendo".

No quiso destacar a ninguno de sus jugadores por encima del resto, aunque resaltó el trabajo defensivo realizado por sus delanteros. "Me alegro por todos, los tres de arriba hicieron muy buen trabajo y lo que está haciendo Thibaut es fenomenal, me alegro por él. Es muy importante tener un portero que te de seguridad. Está haciendo un gran trabajo".

Físicamente aseguró Zidane que vio mejor a su equipo que en el clásico. "Terminamos el partido mucho mejor hoy que contra el Barcelona, pero ha sido una semana con tres partidos de esfuerzos enormes. Anímicamente cuando sales así de estos partidos podemos estar contentos de lo que hicimos. Hablé de estar al límite tras el Barcelona, es normal por los esfuerzos que hicimos y por toda la temporada. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y estamos metidos, anímicamente bien".

Por último, no quiso pensar aún en su rival de semifinales, el Chelsea inglés. "Vamos a disfrutar de lo de hoy porque después de este partido tenemos muchos partidos de Liga antes de las semifinales ante el Chelsea, un equipo muy bueno y dos partidos difíciles".