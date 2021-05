México, una prueba de fuego para Botana y la Selección

El técnico de la Selección Nacional de Futsal, José Botana, en las horas previas al partido frente a México. Fepafut

La Selección de Panamá de Futsal abrió el lunes pasado su participación en el Premundial que se disputa en Guatemala con una exposición de juego y un resultado favorable de 11-1 sobre Surinam, que invita a creer en nuevos momentos satisfactorios y acerca la posibilidad de obtener uno de los cuatro boletos disponibles para el mundial Lituania 2021, a jugarse el próximo mes de septiembre.

Esta tarde (5:00 p.m.) ante México se tiene el reto de demostrar hasta dónde pueden solventarse las exigencias cuando ambos seleccionados definan el ganador del grupo B y, por ende, a qué selección (Costa Rica, Canadá o Haití) tendrán que enfrentar en los cuartos de final para aspirar al ansiado torneo asiático.

El timonel e ideólogo del presente proyecto es el entrenador venezolano José Botana. Un exjugador con un amplio y destacado recorrido internacional que lo llevó a participar profesionalmente en las ligas de Venezuela, Colombia, España e Italia. Y quien descubrió, desde temprana edad, que lo suyo también era la pasión por la dirección técnica: “Siempre tuve y sentí esa vocación de trabajar, de ser docente, de capacitarme. Desde los 20 años ya tenía mis primeras licencias, en fútbol y futsal, y seguí capacitándome hasta obtener las licencias mayores en cada especialidad a los 22 años. Trataba de sacar lo mejor de mí, no necesitaba que me repitieran las cosas dos o tres veces, creo que a eso se debe que sea muy estudioso y detallista”. Como entrenador de futsal suma a su currículo sus experiencias en España y República Dominicana.

El fútbol lo atrapó, como a muchos niños, desde chico y lo combinaba sobresalientemente con la práctica del futsal. En un país como Venezuela, reconocido deportivamente e históricamente por su inclinación por el béisbol, Botana pertenece a las generaciones que han demostrado y demuestran el potencial de este país en las diversas disciplinas del balompié. Su inclinación deportiva le vino heredada: “Mis padres son emigrantes españoles y siempre he tenido el fútbol en las venas”. Una anécdota sirve para reflejar el lazo creado entre José Botana y el balón: “Tenía como ocho años y estaba jugando futsal, después de muchas horas como no iba a comer, mis padres fueron a buscarme y les dijeron a las personas con las que estaba jugando, 'miren que el niño no ha comido y él tiene que ir a comer'. Entonces les dijeron: el niño es muy bueno jugando, déjelo... déjelo, por favor. Mi papá les dijo que si querían él se quedaba jugando en mi lugar (mi papá ni jugaba ni había jugado nunca fútbol), ellos que no lo sabían le dijeron: no, si así juega su hijo cómo será usted. No lo dejaron jugar y esperaron que yo regresara para que volviéramos a jugar de nuevo”.

Ha señalado como sus objetivos claros clasificar a la Copa Mundial de Lituania y ser campeón de Concacaf. ¿Pero los objetivos no serían más precisos con clasificar al mundial y luego hacer un destacado papel en él, por encima de ser campeón de Concacaf?

Sí, podría ser. Me gusta obtener buenos resultados, suelo ser exitoso, desde que llegué me marqué esos objetivos que son altos y difíciles: el primero clasificar a Panamá por tercera vez consecutiva a un mundial de futsal; dentro de ese objetivo hay subobjetivos que son el jugar bien, dominar los partidos, competir de otra manera y que los jugadores se sientan cómodos con el nuevo estilo, que agrade, y el panameño se sienta orgulloso de su selección cuando juegue.

De Izq. a Der. Jaime Londoño, Aquiles Campos, Ricardo Ledezma, Édgar Rivas, Carlos Pérez, Nagdiel Del Rosario, Óscar Hinks, Jaime Peñaloza. Agachados: Ruman Milord, Abdiel Ortiz, Abdiel Castrellón, José Ábrego, Allan Aparicio y Alfonso Maquensi. Fepafut

Estos subobjetivos son primordiales y seguro nos van a dar los premios que estamos buscando: clasificar a Lituania y después, somos ambiciosos, dije a los muchachos que con una buena preparación y un poco de suerte, de aquí a septiembre podríamos estar peleando para estar entre los ocho mejores del mundo. Ellos quieren jugar incluso semifinales, pero paso a paso, tiempo al tiempo y partido a partido.

El jugador panameño es rápido, más de lo que yo sabía, hay talento individual. Después de este premundial, si se cumplen las metas, es tratar de llevar a cuatro o cinco jugadores panameños a que tengan participación en ligas europeas para que su nivel sea mucho mejor”.

Plantea una selección con una propuesta ofensiva, dinámica, priorizando el juego de asociación. ¿Es una propuesta permanente o se adapta a las condiciones del partido?

No, cada partido lo vamos a plantear teniendo en cuenta el estudio del rival, viendo sus fortalezas y debilidades, qué debemos mejorar y dónde podemos hacerles más daño. Lo que intentamos es que los chicos tengan la mayor cantidad de herramientas para que ellos sepan solucionar los problemas que se les presentan en cada momento del partido.

En el futsal, la exigencia física es máxima. ¿Qué características defensivas le gusta desarrollar en su esquema táctico?

Trabajamos distintos tipos de defensa ya sea a balón parado o situación de juego real; cómo recuperar el balón en defensa en distintos sectores también, al final que tengan muchas formas de poder defender bien. Lo hicimos muy bien en las giras (Marruecos y Paraguay), ahora estamos mucho mejor, tenemos una intensidad alta. El jugador panameño tiene una característica de biotipo de recuperación bastante alargado y fuerte cuando el balón es dividido, nosotros la mayoría de las veces trabajamos una defensa individual con cambios. Pensamos y trabajamos mucho en los detalles. Trabajamos todos los aspectos en defensa y en ataque.

Un partido tiene durante su desarrollo detalles implanificables, ¿se han preparado para esos momentos impensables que requieren respuestas inmediatas?

Sí, este juego es tan espectacular que hay momentos en los que vas a sufrir, donde los jugadores no están bien y tienes que estar muy atento para hacer sustituciones o pedir un tiempo. Lo trabajamos todo, como te digo, entre más herramientas e información pueda tener el jugador para sobreponerse a cualquier momento, mejor tomará decisiones y será dominante en el juego; va a ser un jugador mucho más inteligente y preparado.

La selección de futsal arrolló a Surinam 11-1. Ante la selección azteca deberá reafirmar que está para representar a la Concacaf en el Mundial Lituania 2021. Fepafut

El resultado inapelable con la victoria 11-1 sobre Surinam, ¿la euforia no puede jugar a favor de México hoy? ¿No hay que cuidarse de los resultados que puedan provocar un espejismo de altas expectativas?

Hicimos nuestro trabajo, salimos a botar la tensión que siempre es normal en estos primeros juegos inaugurales, no había margen de error y fuimos con una presión muy alta porque habíamos estudiado muy bien al rival. No debemos confiarnos, tener los pies sobre la tierra y no crear sensaciones extrañas, nosotros estamos claros en los objetivos, cada partido lo vamos a plantear de distinta manera teniendo en cuenta y analizando las fortalezas de cada rival y estamos preparados a conciencia.

¿Cambiará en la esencia o en la forma el planteamiento ante México con lo propuesto ante Surinam?

Cambiará la forma en que vamos a plantear el partido, pero no cambiará la manera en la que vamos a jugar: cómo intentar dominar al rival con una propuesta ofensiva. No importa que sea México, siempre respetando sus fortalezas, sus recursos, pero intentaremos llevar el partido donde mejor nos convenga para poder hacerle daño al rival.

Botana y los sobresalientes de sus 14 elegidos

Se suele señalar como uno de los momentos críticos y decisivos, para un entrenador antes de una competición, el definir el listado de los jugadores elegidos, en su caso 14 jugadores, ¿fue fácil la elección o más complicado de lo que esperaba?

Fue muy difícil, me atrevería a decir que tenemos unos 20 o 25 jugadores y cualquiera de ellos podría estar aquí. Obviamente han sido evaluados día a día, tanto dentro como fuera de la cancha; se evalúan en diferentes aspectos: físicos, tácticos, psicológicos, etc. El nivel competitivo ha sido muy alto y el nivel de exigencia al máximo. No ha sido sencillo.

Usted está acostumbrado a los desafíos, ¿me puede definir a los 14 seleccionados con su principal virtud?

Porteros

Jaime Londoño: Experiencia.

Jaime Peñaloza: Futuro.

Cierres

Édgar Rivas: Líder.

Óscar Hinks: Sacrificio.

Alas

Alfonso Maquensi: Inteligencia.

Ruman Milord: Magia.

Abdiel Ortiz: Talento.

Ricardo Ledezma: Esfuerzo.

Allan Aparicio: Genialidad.

José Ábrego: Puñal.

Pivotes

Carlos Pérez: Goleador.

Nagdiel Del Rosario: Tesón.

Abdiel Castrellón: Sorprendente.

Aquiles Campos: Vertical.