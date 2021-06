La octagonal arranca a partir del 1 de septiembre. Cedida

Panamá ya está en la octagonal de la Concacaf tras enviar a casa a Curazao en la segunda ronda.

La Selección busca mantener vivo su sueño de ir al Mundial de Fútbol de Qatar 2022, pero antes deberá enfrentarse a rivales de alto nivel como Estados Unidos, México, Jamaica, Honduras y Costa Rica.

En esta entrega, periodistas y narradores deportivos hacen un análisis de los retos que deberá superar el colectivo nacional.

Para el narrador Roberto Rivera, la selección de fútbol panameña enfrentará un nuevo panorama a partir de septiembre, tomando en cuenta los compromisos que se efectuarán antes de este mes durante los partidos amistosos y la Copa Oro.

“Panamá debe aprovechar las oportunidades que tenga y el grupo debe ajustarse a lo que pide Thomas Christiansen. Un hecho es que nuestra Selección empezó bien en los amistosos, pero luego tuvo dificultades en los próximos partidos, no obstante, se recuperó en el encuentro contra Anguila, República Dominicana y en el juego de ida contra Curazao”, expone.

Rivera admite que el onceno nacional no logró definir bien en la cancha en la cita de vuelta contra Curazao. “Los planteamientos tienen mucho que ver, porque al final, el que pone los jugadores en la cancha es el técnico; es el responsable de guiar el barco. Creo que Thomas tiene que darse cuenta de que ya tiene el equipo base y los cambios que tiene que hacer son mínimos”.

Equilibrio y constancia son dos aspectos que debe mantener Panamá y, según Rivera, este pilar se debe trabajar más. “Los jugadores han tenido muy buen nivel. Los que fueron criticados en algún momento por la afición, lo han hecho bien, y a los que han tenido un desempeño regular en años anteriores, esta vez no les ha ido tan bien, pero todo esto se soluciona con tiempo para trabajar”.

Panamá y un camino de retos de cara a la octagonal EFE

“El amistoso contra México y la Copa Oro debe ser un torneo para dar regularidad de lo que ya tenemos y no para experimentar con jugadores. Christiansen debe trabajar con una base para que el equipo mantenga su posición en el campo y no tenga un estilo de juego poco definido”, analiza.

“El amistoso contra México y la Copa Oro debe ser un torneo para dar regularidad de lo que ya tenemos y no sea para experimentar con jugadores. Christiansen debe trabajar con una base para que el equipo mantenga su posición en el campo y no tenga un estilo de juego poco definido”,

ROBERTO RIVERA,

NARRADOR DEPORTIVO

El periodista deportivo y CEO de 'Chepe bomba', José Miguel Domínguez manifiesta que la Selección panameña debe sacar ventaja en casa. “Debe sumar todos los puntos posibles como local, y ante rivales como Costa Rica, Honduras, El Salvador y Jamaica debe buscar puntos porque sabemos que la misión ante México y Estados Unidos será muy complicada; son los titanes del área, y si Panamá saca un empate será un éxito total”.

En cuanto a la estrategia empleada por el hispano-danés durante los partidos contra Barbados y Curazao, añade que “no fue la mejor” ya que el estilo del colectivo nacional que se notó en la cancha fue “débil” por la falta de posición en el balón.

“En más de una ocasión vimos que nuestro equipo permitió que el rival se posicionará en el campo y creara ocasiones. Una muestra de ello fue el último partido ante Curazao como visitante. La realidad es que Curazao tuvo todas las opciones para dejarnos fuera del mundial, pero no tuvo suerte”, precisa.

“Los nuestros deben mejorar como visitantes y Thomas debe ajustar la parte futbolística y adentrarse más al mercado panameño. Espero que la Copa Oro en junio sirva para que los jugadores se adapten a la técnica de él. Respeto lo que ha hecho el técnico de Panamá, pero hasta el momento no me ha agradado lo que he visto de Thomas”, puntualiza.

Por su parte, el periodista deportivo Álvaro Sarmiento reconoce que 'La Sele' ha tenido desafíos a lo largo de los distintos partidos contra sus rivales. “Lo importante como objetivo inmediato era clasificar, pero ese argumento hoy no puede ser pleno porque se debe afrontar lo que viene”.

“Hay que tener autocrítica, y desde mi punto de vista la Selección no jugó satisfactoriamente en el último partido. Se clasificó caminando por el precipicio, y hay que estar claros en eso. El rival amenazó con superar a Panamá en los partidos de ida y vuelta”, reflexiona.

Para Sarmiento, al colectivo nacional le ha costado mantener el volumen de juego y defender acertadamente. “Cuando a Panamá lo atacaron en el último partido se confundió y también el técnico, en algunos cambios. Se viene una octagonal muy difícil. Hay que celebrar que se clasificó, pero también hay que ampliar el concepto y reconocer que Thomas desconoce factores del área, y que necesitará un asesor con experiencia en eliminatorias”.

Las selecciones de Canadá, El Salvador y Panamá pasaron a la octagonal final, la ronda que decidirá a los clasificados al Mundial. La octagonal empezará el 1 de septiembre. En la primera jornada se enfrentarán Canadá contra Honduras; El Salvador contra Estados Unidos; Panamá contra Costa Rica y México contra Jamaica.

CALENDARIO

Las fechas en que se disputarán las 14 jornadas serán: