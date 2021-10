Christiansen pasa la página, ahora el objetivo es Estados Unidos

Este sábado, la selección masculina de fútbol mayor de Panamá salió a la cancha. Previo al entrenamiento, su director técnico, Tomas Christiansen, reconoció que tuvieron tropiezos con El Salvador (1-0), pero que ha pasado la página y están mentalizados en el partido contra Estados Unidos.

Mañana, 10 de octubre, a las 5:00 p.m. las selecciones de Panamá y Estados Unidos se medirán en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en la quinta jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial Catar 2022.

Previo al entrenamiento de la selección canalera, Christiansen se dirigió a los medios en una conferencia de prensa donde dio su punto de vista de lo sucedido en el partido contra El Salvador.

Para el exfutbolista y entrenador hispano-danés, la razón por la cual Panamá tuvo un juego más directo contra El Salvador se debió a dos factores: las condiciones del campo y que el equipo no estuvo bien ordenado.

La cancha "tenía muchas zonas donde no rodaba la pelota. Teníamos miedo de que se quedara parada (la pelota) en alguna situación en el juego ofensivo, (lo) que podía crear algún peligro. Entonces sobre todo los 20 primero minutos del juego estaba complicado", comentó el técnico.

A lo anterior dijo Christiansen se le sumaron más consecuencias. "Cuando tú propones jugar en largo hay muchas consecuencias y muchos cosas por ajustar para agarrar la primera jugada, la segunda jugada, jugar el campo contrario, acompañar, defender hacia adelante que se tenían que hacer", señaló.

"Todo el general, no se puede decir que estuvimos mal en un aspecto. Yo, creó que el orden en el equipo no fue la correcta, puedes hablar de actitud, pero también cuando un equipo no está ordenado las distancias son mucho más largas, tienes que hacer un esfuerzos más largos, más intensos, para recuperar tanto el balón como la posición y eso nos perjudico", aseguró a los medios Christiansen este sábado.