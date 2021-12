Carrasquilla no se siente el jugador más importante de la selección de Panamá

El centrocampista de la selección de fútbol de Panamá Adalberto Carrasquilla, uno de los jugadores habituales del proceso de Thomas Christiansen hacia Catar 2022, señaló este miércoles que no se considera el jugador más importante del equipo.

"Yo no me siento el jugador más importante porque tenemos jugadores importantes como Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Édgar Yoel Bárcenas, entre otros. Yo solo trato de dar lo mejor para hacerlos ver bien a ellos y que ellos me hagan ver bien a mí", indicó Carraquilla al final del segundo día de los microciclos de entrenamiento del combinado panameño.

"Soy del pensar que el grupo es el mejor, tengo siempre la mentalidad de estar al 100 %, para que mis compañeros tengan su mejor desempeño, a la vez hacer mi juego y tener un buen desempeño colectivo", agregó.

Carrasquilla, quien se encuentra de vacaciones luego de jugar en el Houston Dynamo de MLS de los Estados Unidos, es uno de los 27 convocados a entrenamientos por el asistente técnico de Christiansen, David Dóniga.

El español maneja un grupo de jugadores que suelen ser llamados por Christiansen para las eliminatorias mundialistas y otros de la categoría sub'23 para mantener un ritmo alto de competencia en los mismos.

Sobre la convivencia con chicos de categorías inferiores y otros que militan en clubes locales, Carrasquilla manifestó que siempre está para ayudarlos y dar un consejo.

"Trato de darles respaldo y animarlos, porque sienten la presión de hacer las cosas. Hace unos años estaba en esa posición, quería darlo todo y tenía esa presión de tener jugadores de nivel al lado mío", indicó en su comparecencia ante los medios.

Sobre el momento de la selección en las eliminatorias de Concacaf hacia Catar 2022, el otrora mediocampista del Cartagena de la segunda división de España, destacó el trabajo de todos.

"Hemos sacado muy buenos puntos y nos hemos colocado en una posición en la que podemos pelear por los puestos principales. Ese era el objetivo, estar metido en la pelea hasta lo último y lo seguiremos haciendo", puntualizó.

Panamá cerrará este primer microciclo el jueves y retomará los trabajos la semana próxima, según informó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado.