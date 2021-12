Los candidatos para dirigir a Uruguay tras el 'no' de la "prioridad" Gallardo

El nombre de tres entrenadores está sobre la mesa de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para dirigir a la Celeste después que la "prioridad", que era el argentino Marcelo Gallardo, anunciara este miércoles que seguirá en el River Plate.

Los uruguayos Diego Aguirre, Diego Alonso y Alexander Medina son quienes cuentan con el apoyo de los directivos del ente rector del fútbol local, que espera tomar una decisión en los próximos días, después de que el más deseado renunciase a cruzar el Río de la Plata para relevar en el banquillo de la Celeste a Óscar Washington Tabárez.

"En ese primer contacto (Ignacio) Alonso nos planteó que la AUF había resuelto por unanimidad que Marcelo debía ser el técnico de la selección uruguaya", afirmó este jueves Juan Berros, representante del 'Muñeco', durante una entrevista con la radio local Sport 890.

Berros resaltó que hubo "no menos de tres contactos con la AUF" y que, desde el principio, él dejó claro que Gallardo "tenía vínculo con River y no iba a tomar una decisión en ese momento", cuando aún no había concluido el campeonato argentino, que posteriormente finalizó con título 'millonario'.

"Le dije a los dirigentes que no se iba a resolver nada hasta resolver lo prioritario, que era si Marcelo continuaba en River", manifestó en la entrevista de este jueves y agregó que llamó al presidente de la AUF "para contarle la decisión" poco antes de que Gallardo anunciase este miércoles su continuidad en Buenos Aires.

La renovación en el banquillo de Uruguay es perentoria tras el cese del 'Maestro' Tabárez el pasado 19 de noviembre después de más de 15 años al frente de la selección que logró la Copa América en 2011 y que alcanzó las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que Diego Forlán fue elegido mejor jugador del torneo.

La urgencia parte de que solo quedan cuatro fechas para la conclusión de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, en las que Uruguay ocupa el séptimo lugar -igualado con Chile, sexto- y, por el momento, quedaría fuera de la Copa por primera vez desde la de Alemania 2006, a la que no se clasificó.

La Celeste viaja a Paraguay el 27 de enero y recibe a Venezuela el 1 de febrero para concluir como local ante Perú (24 de marzo) y como visitante ante Chile (29 de marzo).

De los tres aspirantes, Diego Aguirre, actual entrenador del Internacional brasileño, es quien cuenta con mayor respaldo, hasta el punto de que en octubre, cuando se habló por primera vez de una posible destitución de Tabárez, fue el primer mencionado.

El que fuera campeón de la Copa Libertadores en 1987 cuando jugaba en el Peñarol ya sabe lo que es obtener triunfos como entrenador tanto en Porto Alegre como en el propio equipo uruguayo y en el Al-Rayyan catarí.

Otros dos candidatos son el actual técnico del Talleres de Córdoba, Alexander Medina, que ha firmado una excelente campaña en Argentina, aunque anoche perdió la final de Copa contra el Boca Juniors, y el exjugador de los españoles Atlético de Madrid, Valencia o Málaga Diego Alonso, que está sin equipo tras dirigir en Paraguay, México y Estados Unidos.

A ellos se les suma Fabián Coito, exseleccionador de Honduras y muy vinculado a la Celeste en sus categorías juveniles, cuyo nombre también se ha dejado ver en la prensa local, aunque él mismo reconoce que nadie le ha consultado al respecto.