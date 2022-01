Gianni Infantino: 'La Eurocopa podría ser cada dos años, como los mundiales'

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró ayer que la Eurocopa de fútbol también podrían jugarse cada dos años, como los mundiales, porque “desde el punto de vista deportivo funciona” y “el impacto económico es positivo para todos”.

“La Copa del Mundo cada dos años no es una petición mía, sino del Congreso de la FIFA que ha pedido un estudio de viabilidad”, dijo Infantino a Radio Anch'io Sport, donde destacó: “Hemos hecho un estudio muy serio, desde el punto de vista deportivo funcionaría, el impacto económico es positivo para todos”.

“Lo más importante es que es positivo para la protección de las ligas nacionales y para los propios futbolistas, habría menos partidos con una pausa en julio. En Europa hay oposición, pero esta es una manera más inclusiva. También los europeos podrían tener la misma cadencia”, añadió.

Infantino se refirió, además, al tiempo efectivo de juego y destacó que es un aspecto que se debe estudiar.

Fotografía de archivo del futbolista argentino Lionel Messi EFE

“Yo soy tradicional, porque el fútbol es un deporte tradicional, pero moderno en no tener tabúes. Uno de los mayores problemas de nuestro fútbol es que cuando hay un pequeño fallo, el jugador se queda en el suelo y no se mueve”, dijo.

“Se puede pensar un poco más en el tiempo real, no es posible que en 90 minutos los partidos duren 47. Entonces no sé si el cronómetro es la solución o no, yo estaba en contra del Var al principio, pero vimos que puede ayudar al árbitro. Lo que puede ayudar al fútbol es bienvenido, y también lo es la regla de los fuera de juego, que da ventaja a los atacantes. Este es también uno de los puntos que estamos estudiando”, añadió.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Olímpico de Roma pase a llamarse estadio Paolo Rossi, en homenaje al querido jugador italiano, héroe del Mundial que Italia logró en España 82 y que falleció en 2020, Infantino se mostró entusiasmado.

“No existe nadie en contra de 'Pablito', tenemos que apoyar la idea de poner el estadio olímpico a Paolo Rossi. Nadie como él tuvo un impacto sobre los italianos en el mundo”, dijo.

El Gobierno italiano deberá pronunciarse sobre esa posibilidad después de que la Cámara de Diputados aprobase el pasado jueves una iniciativa en ese sentido con 87 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

“Desde el Mundial de 1982, todos los italianos en el mundo fueron vistos de manera diferente. Para mí hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Felicito al Parlamento y al Gobierno. Los jóvenes deben recordar a Rossi”, añadió.

Solidaridad y diálogo mundial de Catar 2022

De hecho, en días pasados el presidente de la FIF había asegurado que “la solidaridad y el diálogo serán cruciales este año ya que se trazará la ruta para el futuro del fútbol”, y el Mundial de Catar “será una ocasión verdaderamente única para volver a reunir al mundo en una celebración del fútbol y la inclusión social”.

“2022 será un año de acción, pero también será un año de diálogo. La nueva FIFA es un organismo democrático y, junto con nuestras partes interesadas, trazaremos la ruta para el futuro del fútbol, haciéndolo adecuado para cada caso en la era moderna y asegurándonos de poder potenciar la competitividad global”, dijo en su mensaje días antes de año nuevo.

Infantino apuntó que para ello la FIFA podrá “contar con la unidad y la fuerza colectiva en el seno de la comunidad futbolística, para garantizar” que el futuro del fútbol “sea globalmente sostenible”, con “la gran mayoría que está deseando tener nuevas oportunidades fascinantes para soñar, para desarrollar el fútbol, para sentirse verdaderamente parte de la comunidad del fútbol mundial”.

“Y también contamos con los que están arriba para mostrar solidaridad, sin la cual no existiría ni siquiera el fútbol en su versión más elitista. Les damos las gracias por su valiosa contribución a la popularidad del fútbol y contamos con su apoyo, respeto y visión estratégica mientras nos esforzamos por cerrar con éxito los debates en torno a la reforma del calendario internacional de partidos. Trabajaremos juntos por la unidad y el beneficio máximo para todos”, afirmó.

El presidente de la FIFA destacó especialmente el papel que jugará el Mundial de Catar, que permitirá que por primera vez el campeonato se juegue en Oriente próximo y “brindará esperanza e inspiración a las personas de todo el mundo que han padecido momentos difíciles a lo largo de la pandemia”.

“La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 será una ocasión verdaderamente única para volver a reunir al mundo en una celebración del fútbol y la inclusión social. ¡Todos lo necesitamos!”, dijo tras insistir en que todas las competiciones de la FIFA se celebrarán con la prioridad de proteger la salud.