Casemiro: "Sabemos que una final no se juega sino que se gana, me da igual como sea"

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Carlos Casemiro, aseguró este martes que todos en el vestuario, jóvenes y veteranos, tienen claro de cara al duelo ante el Liverpool del próximo sábado por el título de la Liga de Campeones que "una final no se juega sino que se gana".

"Dar un consejo a los jóvenes es un poco difícil, todos son jugadores importantes y lo único que les digo es que disfruten del día y de la noche, no hay que hablar mucho más. Sabemos que hay que dar todo, y que una final no se juega, se gana, y me da igual como sea. No hay muchas explicaciones, es una final y sabemos que va a ser muy difícil para todos", expresó Casemiro durante el 'Media Day' de la UEFA en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En este sentido, de cara a jugar su cuarta final de Champions, indicó que "el pensamiento de querer ganar sigue igual". "Va a ser muy difícil porque el Liverpool ha tenido sus méritos y tiene un gran entrenador y grandes jugadores, pero estamos preparados", subrayó.

El internacional no le dio demasiada importancia a lo sucedido en la final de 2018 y las quejas 'reds' por la lesión de Mohamed Salah en un lance con Sergio Ramos. "Siempre cuando se pierde uno se queja, y cuando se gana, no. Los árbitros siempre intentan hacerlo lo mejor y seguro que el sábado será igual. El pasado es pasado, aquella ya la ganamos y ojalá ganemos esta", zanjó.

"Si estás en mi equipo voy contigo 'a muerte', así soy yo en el campo y ese es mi ADN, da igual el rival que sea", replicó cuestionado por la entrada que le realizó el año pasado en la vuelta de cuartos de final ante el Liverpool a James Milner después de que este hubiera tenido otra acción dura sobre Karim Benzema.

Precisamente, sobre el delantero francés, Casemiro advirtió que ya ha dicho "unas cuantas veces que no ha cambiado nada" respecto a otros años salvo que "está haciendo más goles". "Siempre hablamos de que es el mejor '9' del mundo, pero a la hora de entender el juego y del día a día con nosotros es igual, su calidad y su forma de ver el juego, son iguales", opinó.

PIDE RESPETAR LA DECISIÓN DE MBAPPÉ

El brasileño tendrá un duelo en el medio con su compatriota Fabinho, con el que coincidió en el Real Madrid Castilla y que es "un gran jugador" que ha demostrado su calidad y "su evolución" al pasar de lateral, donde jugaba en el filial, a mediocentro defensivo, que es donde juega en el Liverpool. "Le tengo un total respeto, es un gran jugador y ya viene demostrando que es muy importante para el Liverpool", admitió.

El centrocampista madridista también agradeció las palabras en rueda de prensa de Carlo Ancelotti diciendo que era de los pocos jugadores del vestuario al que veía como futuro entrenador. "Puede ver que me gusta mucho la táctica y que hablo de esto con él. Pero aún tengo 30 años y soy muy joven para jubilarme y ser entrenador. Me quedo con que haya dicho que entiendo de táctica y que me gusta", señaló con una sonrisa.

Finalmente, se refirió a la decisión de Kylian Mbappé de renovar con el PSG y decirle no al Real Madrid. "Cada uno toma la decisión que quiere y hace lo que quiere con su vida. Si decidió quedarse en París tenemos que respetarlo, este es el mejor club del mundo y Madrid es una ciudad espectacular, pero hay que respetar su decisión, la de su familia y la de su club. Ojalá que sea lo mejor para él, menos contra el Real Madrid, y que sea muy feliz", sentenció.