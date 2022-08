Xavi Hernández: "Nos ha faltado tranquilidad, pesaron las expectativas"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, explicó que pesaron "las expectativas" generadas buscando alguna explicación al empate (0-0) de este sábado ante el Rayo Vallecano en la primera jornada de LaLiga Santander, con cierta "ansiedad" y falta de efectividad.

"Es largo de explicar. El juego exterior lo tenemos. Nos ha faltado efectividad, hemos hecho jugadas por dentro también, hemos hecho ocasiones como para ganar el partido. Tenemos varias bazas y hoy hemos priorizado más el juego exterior", dijo en rueda de prensa después del encuentro en el Camp Nou.

El preparador azulgrana confesó la decepción por no sumar la victoria después de la ilusión generada en pretemporada y por los muchos y buenos fichajes. "Es una decepción, las expectativas generadas también se han pasado un poco, le hace al jugador estar más rígido, hubo ansiedad", afirmó.

"Este empate es insuficiente pero es fútbol, puede pasar. La temporada pasa por ganar títulos y el proceso seguirá siendo el mismo. Creer en el modelo de juego, hay que cambiar el rendimiento. Para buscar alguna explicación extra, nos ha faltado juego, pero nos ha faltado algo de tranquilidad, nos han pesado las expectativas, las aceptamos y mejor que sea así. Estoy buscando explicaciones, no excusas. Mejor esta expectativa que la del año pasado", añadió.

Xavi, que insistió en pedir la medida para que se controle el tiempo efectivo en el fútbol, lamentó no haber hecho un gol aunque fuera de rebote. "Nos tenemos que seguir reforzando pero no hay que buscar excusas, no hemos hecho un buen partido, en la toma de decisiones hemos estado mal. Ellos se han defendido bien, es un equipo trabajado muy bien. Hemos estado espesos y la pena es que no entrara un gol aunque fuera de rebote", afirmó.

Además, el técnico culé explicó que tanto Pedri como Kessié no tienen nada pese a sufrir molestias físicas y valoró la situación de un Frenkie de Jong que entró en la segunda parte con gran actitud y juego. "No es suplente, es un jugador importante. Va ser importante si está con nosotros, más con esta actitud, no sé lo que va a pasar", afirmó.

"Veníamos con una muy buena sensación, pero no se puede ser derrotista. Hay que seguir. El domingo tenemos otra guerra en campo de la Real", terminó.