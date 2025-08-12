Ministro Orillac: Decisión sobre fondo de compensación judicial ‘tomó por sorpresa’ al Ejecutivo

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, expresó que no estaba de acuerdo con el fondo especial de compensación para el retiro de jueces y magistrados del Órgano Judicial.

Además, el funcionario aseguró que esa decisión del pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los “tomó por sorpresa”.

Orillac explicó que personalmente no estaba de acuerdo con ese Acuerdo No. 407, que establece el fondo, porque “hay una desigualdad” en este país en torno a los salarios.

El funcionario recordó que esa desigualdad es más grande especialmente en las jubilaciones de los panameños.

Al ser consultado que podría hacer el Ejecutivo en cuanto este tema Orillac indicó que se analizará este caso.

Pero advirtió que se podría hacer muy poco “porque habría que analizaron de forma legal”.

Orillac insistió que no hay fondos y recordó que el país está pasando por una situación fiscal difícil.

Añadió que el Gobierno Central demostró la falta de fondos con el establecimiento de la reducción de los gastos.

Orillac recordó que solo existe una partida para el aumento del salario de los magistrados de la CSJ. Pero enfatizó que no hay partida para el fondo de compensación de retiro.