Costa Rica mira al Mundial con optimismo en unión de jóvenes y experimentados

La selección de Costa Rica mira al Mundial de Qatar 2022 con el optimismo que le deparan los buenos resultados recientes, pero sobre todo por el buen desempeño mostrado por la mezcla entre jóvenes y experimentados que está implementando el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez.

Costa Rica empató 2-2 como visitante contra Corea del Sur el pasado viernes y este martes derrotó por 1-2 a Uzbekistán, en los dos partidos amistosos de septiembre y que representan prácticamente los últimos ensayos previos al Mundial, donde se enfrentará con España, Alemania y Japón.

En estos amistosos de septiembre, el equipo costarricense tuvo lapsos en los que sufrió en defensa, pero a pesar de comenzar perdiendo en ambos encuentros logró remontar impulsado por la experiencia de futbolistas como Joel Campbell y Kendall Waston, y el gran momento de los atacantes jóvenes como Jewison Bennette, Álvaro Zamora, Anthony Hernández y Anthony Contreras.

"Tenemos que tener mucho más cuidado sobre todo en la salida que me parece no fue clara, pero lo que me deja es que este grupo lucha hasta el final y ese creo que es un buen mensaje”, apuntó Suárez, quien consideró que los dos amistosos fueron "totalmente diferentes" e insistió que la respuesta anímica de su equipo fue "bastante buena", circunstancia que, advirtió, "hay que valorarlo mucho”.

Ante Corea del Sur, Costa Rica jugó con la alineación que más se aproxima a lo que se considera la titular para el Mundial, con excepción de la ausencia del portero del PSG francés Keylor Navas, un indiscutible que no fue llamado para estos amistosos.

Los zagueros Óscar Duarte y Francisco Calvo se proyectan como los estelares, pero no hay que descartar el nivel del espigado Kendall Waston de 1,96 metros de estatura, quien además es una de las armas peligrosos del equipo en el juego aéreo, lo que quedó demostrado con el cabezazo que significó la victoria de este martes sobre Uzbekistán en el último minuto.

En el centro del campo la experiencia y calidad de Celso Borges es vital para el equipo centroamericano, mientras que en el ataque Joel Campbell es la gran figura, aunque el joven de 18 años del Sunderland inglés Jewison Bennette siguió demostrando un gran nivel con dos goles ante Corea del Sur.

En esta ventana de amistosos Suárez hizo debutar en la selección a los jóvenes Álvaro Zamora, quien firmó una asistencia, y Anthony Hernández, quien hoy marcó el empate momentáneo ante Uzbekistán. Ambos presentaron su candidatura para entrar en la lista definitiva del Mundial.

"Me parece que los nuevos hicieron cosas tan buenas que me dejan a mí muy tranquilo, con respecto a lo que el inmediato futuro puede dar, con estos muchachos que son tan jóvenes y tienen tantas ganas”, dijo Suárez.

Costa Rica se encuentra en una racha en la que solo ha perdido uno de sus últimos 12 partidos. Está por confirmarse si el cuadro centroamericano jugará algún amistoso más antes de Mundial.

Suárez reconoció que hay "muchas cosas por mejorar" pero consideró que lo importante es que el grupo se juntó otra vez y que les mostraron a los jugadores cómo deben enfrentar a España, Japón y Alemania en la fase de grupos del Mundial.

El de Qatar 2022 será el sexto mundial para Costa Rica, tras participar en Italia 1990, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El sueño de los ticos es firmar una participación como la de Brasil 2014 cuando por primera vez el equipo alcanzó los cuartos de final, fase en la que fue eliminada por Países Bajos en la tanda de penaltis.