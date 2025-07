Duarte reveló que intentó extinguir el fuego, pero no logró impedir que el auto terminara en llamas. De acuerdo con el portugués, vio como el Lamborghini adelantó al camionero, pero que estos lo hacían a una velocidad moderada .

“Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, expresó el conductor, declaraciones que recogió el diario Marca.