Alemania desafía a la FIFA con una 'protesta silenciosa'

La selección de Alemania en la foto oficial del once titular ante Japón.

En la foto oficial de los 11 titulares previo al juego, los jugadores se taparon la boca luego de que la FIFA rechazara la campaña 'One Love'

Minutos antes del debut de Alemania ante Japón en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, los 11 titulares que saltaron al campo se cubrieron su boca con una mano en la foto oficial como una protesta ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) luego de no aprobar la iniciativa 'One Love'.

En un mensaje emitido vía Twitter, la selección de Alemania aclaró el motivo del gesto de sus jugadores. "Incluso sin brazalete, nuestra postura sigue en pie. No es un mensaje político, los derechos humanos no son negociables. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz".

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Alemania estaba entre los países europeos que estaban dispuestos a portar una cinta de capitán con los colores que representan a la comunidad LGBTI+ como un mensaje de apoyo hacia ellos, pero la FIFA se negó y amenazó a los capitanes que de llegar a portarla, serían amonestados en el primer minuto de juego.

Incluso antes del pitazo inicial, uno de los árbitros tuvo que revisar la cinta de capitán del alemán Manuel Neuer para verificar que estaba utilizando la adecuada.

De acuerdo con el diario español AS, la Federación alemana no dejará el tema aquí y busca una fórmula adecuada para emprender acciones legales contra la FIFA por la mecánica utilizada para rechazar la iniciativa 'One Love'.