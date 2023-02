FIFA introduce a los 49 jugadores para el Once Ideal del 2022

Los candidatos a las últimas categorías de los premios 'The Best' de la FIFA se dio conocer hoy. Tanto el máximo organismo de fútbol, como la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFpro, en francés) dieron a conocer a los 49 candidatos a estar en el 'Once Ideal masculino del 2022' y el 'Once Ideal femenino del 2022'.

Entre ellos se destacan la presencia de varios jugadores que tuvieron una temporada de ensueño como el caso de Lionel Messi con la Selección Argentina, Kylian Mbappé con Francia y el Paris Saint-Germain o la española Alexia Putellas, quien a pesar de su importante lesión de rodilla al final de temporada, batió récord a nivel individual y de club.

Los 26 nominados para el 'Once Ideal masculino' son:

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica), Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina) y Alisson Becker (Liverpool/Brasil).

Defensas: Joao Cancelo (Manchester City-Bayern Múnich/Portugal), Alphonso Davies (Bayern Múnich/Canadá), Virgil Van Dijk (Liverpool/Países Bajos), Josko Gvardiol (Red Bull Leipzig/Croacia), Achraff Hakimi (PSG/Marruecos), Theo Hernández (Milan/Francia), Antonio Rüdiger (Chelsea-Real Madrid/Alemania) y Thiago Silva (Chelsea/Brasil).

Mediocampistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inglaterra), Casemiro (Real Madrid-Manchester United/Brasil), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica), Enzo Fernández (Benfica-Chelsea/Argentina), Pablo 'Gavi' Gavira (Barcelona/España), Luka Modric (Real Madrid/Croacia), Pedri González (Barcelona/España) y Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay).

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/Francia), Erling Haaland (Borussia Dortmund-Manchester City/Noruega), Robert Lewandowski (Bayern Múnich-Barcelona/Polonia), Kylian Mbappé (PSG/Francia), Lionel Messi (PSG/Argentina), Neymar Jr. (PSG/Brasil) y Cristiano Ronaldo (Manchester United-Al Nassr/Portugal).

Mientras que las 23 elegidas para estar en el 'Once Ideal femenino 2022' son:

Porteras: Mary Earps (Manchester United/Inglaterra), Sandra Paños (Barcelona/España) y Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile).

Defensas: Lucy Bronze (Barcelona/Inglaterra), Ellie Carpenter (Olympique Lyon/Australia), Ashley Lawrence (PSG/Canadá), María León (Barcelona/España), Irene Paredes (Barcelona/España) y Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra).

Mediocampistas: Aitana Bonmatí (Barcelona/España), Amandine Henry (Olympique Lyon/Francia), Caroline Graham (Barcelona/Noruega), Lena Oberdorf (Wolfburgo/Alemania), Kelley O'Hara (Gotham FC/Estados Unidos), Alexia Puntellas (Barcelona/España) y Keira Walsh (Barcelona/Inglaterra).

Delanteras: Ada Stolsmo (Olympique Lyon/Noruega), Sam Kerr (Chelsea/Australia), Beth Mead (Arsenal/Inglaterra), Vivianne Miedema (Arsenal/Países Bajos), Alex Morgan (San Diego Wave/Estados Unidos) y Ellen White (recién retirada).

El próximo 27 de febrero en una gala que se celebrará en París se darán a conocer los ganadores de las diferentes categorías.