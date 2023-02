Regresa el 'Rey de Copas' a su competición favorita

El defensa brasileño del Real Madrid Éder Militão (d) durante el partido ante el Elche. EFE

Un duelo de alto calibre se estará dando hoy en Inglaterra. El máximo ganador de la UEFA Champions League, el Real Madrid, visitará al Liverpool en Anfield para protagonizar uno de los partidos más entretenidos del calendario e importante para ambos equipos con respecto a la temporada.

El conjunto del Madrid, a pesar de no terminar de despegar en La Liga, llega a Londres con la moral por los cielos, luego de haberse coronado una semana atrás como campeón del mundo. Mientras que el equipo 'red' sigue nadando en aguas profundas en busca de salvar la temporada, luego de haber sido eliminado en ambas competiciones de copa y lejos de los puestos europeos en la Premier League.

Mas allá de la condición en la que llegan ambos equipos, en cuanto a estadísticas, será importante ver las propuestas que colocarán en el césped ambos técnicos, tanto Carlo Ancelotti como Jürgen Klopp.

El estratega italiano ha manifestado en reiteradas ocasiones el duro calendario que han estado enfrentado sus jugadores. En tan solo dos meses, los merengues han competido en hasta cuatro encuentros diferentes, siendo la Champions el quinto en el que jugarán.

El neerlandés Virgil Van Dijk, del Liverpool EFE

En enero empezaron las eliminatorias de la Copa del Rey y disputaron en Arabia Saudita la Supercopa de España donde cayeron ante el Barcelona, y jugaron los habituales partidos de La Liga. Mientras que en este mes de febrero fueron a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes.

“Es un tema muy serio esto del calendario. No podemos tener días de descanso. Aquí no se para nunca porque La Liga, la Federación, la UEFA y la FIFA, cada uno quiere hacer lo suyo. No podemos tener días de descanso. Tenemos que parar un momento y pensar en los jugadores. Si se cansan, aquí cerramos”, declaró en su momento el italiano previo al partido de la semifinal de la Supercopa de España ante el Valencia.

Dicho esto, Ancelotti tendrá que tomar muy en cuenta el aspecto físico de los jugadores para este importante partido. Existen dos nombres en este tema: Luka Modric y Toni Kroos. Debido a sus edades, 37 y 33 años, respectivamente, han estado rotando en muchos de los partidos durante la temporada. Un ejemplo crudo de esto fue la cita contra el Elche, cuando ninguno de los dos fue de partida. El alemán no fue convocado al juego por enfermedad, mientras que el croata ingresó al campo al 68'.

El tridente en el mediocampo estuvo formado por Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Daniel Ceballos; este último está teniendo una gran temporada. A esto hay que añadir a Aurélien Tchouaméni quien entró de cambio. Sin embargo, el juego de hoy define en gran parte lo que resta de temporada, por lo que Ancelotti deberá decidir si empieza con sus dos jinetes de antiguas batallas (Modric y Kroos) o incluye en el once inicial a dos de estos cuatro jóvenes mediocampistas.

Otra de las opciones que puede manejar el técnico es sacrificar a uno de los jugadores menos experimentados, colocar a Kross, Modric junto a Camavinga, Ceballos o Tchouaméni en la zona de engranaje, mientras Valverde actúe de falso extremo como ha hecho en varios partidos de la temporada. La decisión final la tendrá el italiano, y opciones le sobran.

La zona defensiva es otro de los temas a tratar. Con la baja por lesión de Ferland Mendy, sumado al bajo rendimiento de Antonio Rüdiger en los últimos juegos, Ancelotti tendrá que barajar quién será la pareja en la central con Éder Militao y quién actuará como lateral izquierdo. Como primera opción se perfila que Nacho Fernández actúe de central, mientras que David Alaba juegue por la izquierda.

Sin embargo, los papeles de Alaba y Nacho se pueden intercambiar dependiendo de cómo juegue el Liverpool. Otra elección que puede tener Ancelotti es trasladar a Camavinga a la banda izquierda como hizo contra el Al-Hilal o el Al-Ahly en el Mundial de Clubes, y decidir entre Alaba o Nacho para ser la pareja del brasileño.

En la delantera no se esperan muchos cambios, ya que Karim Benzema y Vinicius Jr. son jugadores inamovibles para el italiano. Solo quedaría por ver quién será de inicio por la banda derecha. Marco Asensio, Rodrygo e incluso Valverde se disputan esta plaza en el once inicial.

Enfrentamientos recientes

En los últimos nueve años, el Real Madrid ha dominado al Liverpool en cuanto a resultados finales. Durante este tiempo, se han enfrentado hasta en seis ocasiones, en donde los merengues han resultado ganadores en cinco, y tan solo han empatado una vez (0-0 en 2021 precisamente en Anfield).

Su más reciente enfrentamiento fue en la final de la UEFA Champions League 2021-2022, siendo esta la final más repetida en la historia de la competición. Los blancos vencieron a los 'reds' con un solitario gol de Vinicius Jr.

La estadística está a favor del elenco madrileño. En sus dos visitas recientes al campo de Klopp, han logrado el mencionado empate y en 2014 golearon 3-0 gracias a los tantos de Cristiano Ronaldo y Benzema por partida doble.

Si el Liverpool quiere dar un golpe sobre la mesa deberá redoblar sus esfuerzos, y jugadores clave como Darwin Núñez, Cody Gakpo o Mohamed Salah deberán dar un paso al frente. Lo que sí es seguro es que volvieron las noches mágicas de la UEFA Champions League y se espera un gran partido en Anfield.