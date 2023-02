Ancelotti elogia a Simeone: "No tiene nada que aprender de mí"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, elogió a su rival del derbi madrileño de este sábado, el argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, al que describió como "honesto" y clave en el "éxito" del club rojiblanco por dar "una mentalidad y una identidad bastante reconocible".

"Me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Creo que él no tiene nada que aprender de mí, pero pasando tiempo juntos se aprenden cosas. Nunca he visto cómo trabaja y me gustaría para mi experiencia personal conocer su trabajo del día a día, como prepara los entrenamientos. Me gustaría mucho saber cómo prepara el partido de mañana. Ahí se aprende. Lo podemos compartir después del partido", dijo en rueda de prensa.

Los elogios de Ancelotti hacia Simeone fueron desde la persona hasta el entrenador, reconociendo que es una figura clave en el crecimiento del Atlético de Madrid.

"Simeone me gusta como persona, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos, y es un entrenador que ha tenido mucho éxito en el Atlético de Madrid. No tenemos que olvidar que gran parte del éxito en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha sido capaz de meter una mentalidad y una identidad bastante reconocible. Ha sido un éxito como entrenador", valoró.