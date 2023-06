Estados Unidos única selección de Concacaf aún con vida en el Mundial sub-20

Diego Luna (c) de Estados Unidos disputa un balón con Norman Garbett (d) de Nueva Zelanda durante el partido de los octavos de final.

Estados Unidos continúa demostrando con creces la importante evolución que ha tenido en los últimos años en su liga, así como también a nivel de selección, tanto mayor como en las categorías inferiores.

Esta vez ha sido la selección sub-20 estadounidense que ha sacado los colores por la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023.

El próximo domingo 4 de junio enfrentarán en los cuartos de final a Uruguay, un rival que pondrá a prueba el equipo dirigido por Mikey Varas.

Estados Unidos ha tenido un certamen más que satisfactorio. Son el único equipo del torneo que hasta el momento no han recibido un solo gol en contra en lo que va del torneo (cuatro partidos). Además se caracterizan por ser un equipo que sabe aprovechar sus oportunidades frente al arco rival, son el tercer mejor conjunto goleador del Mundial con 10 tantos.

Sin embargo, Guatemala, República Dominicana y Honduras no pueden decir lo mismo. Las tres selecciones de Concacaf fueron eliminados del torneo de manera temprana. Los tres equipos terminaron en el fondo del grupo A, D y F respectivamente. Lo peor del caso es que no pudieron sumar de a tres puntos en sus tres partidos. Tan solo los hondureños pudieron sumar un punto cuando empataron contra Corea del Sur 2-2.

Guatemala fue el que peor rendimiento tuvo en el certamen. Además de no haber sumado algún punto, no pudieron convertir un gol ante Nueva Zelanda, Argentina y Uzbekistán. Se fueron de tierras argentinas con seis goles en contra y con la impotencia de no haber podido realizar un grito de gol a favor de los suyos.

República Dominicana tampoco pudo sumar algún punto, pero se llevan el mérito de haber clasificado a su primera competencia FIFA en cualquier categoría y sumado a ello celebraron su primer gol en una competición de esta organización. El joven Edison Azcona, quien juega para el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), hizo historia al lograr marcar este importante gol para los dominicanos.

Esta anotación les permitió ponerse momentáneamente arriba en el marcador ante Nigeria, sin embargo la alegría no les duró mucho ya que terminaron perdiendo el juego (2-1).

Por último, Honduras fue la mejor selección eliminada en fase de grupos de la Concacaf. Perdieron sus encuentros ante Gambia (2-1) y Francia (3-1) y lograron sacarle una unidad a Corea del Sur como antes se había mencionado.

Estados Unidos tiene una oportunidad para emular lo conseguido en la edición de 1989 cuando consiguieron el cuarto puesto del torneo (su mejor marca), pero para ello primero deberán vencer a Uruguay en los cuartos de final y esperar rival en las semifinales.

Serán importantes las figuras estadounidenses Cade Cowell (goleador del equipo con tres tantos) y el portero Gabriel Slonina del Chelsea para este próximo encuentro.