Marta Cox: ‘Me quedo con el trabajo de mis compañeras en estos dos partidos’

Duro fin de semana para la Selección de Panamá Femenino. Luego de la derrota 1-0 ante Jamaica les tocó despedirse de manera matemática de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Tras este partido algunas de las jugadoras hablaron para La Estrella de Panamá sobre sus sensaciones del partido y lo que se vendrá ahora en el partido contra Francia.

Una de las que pasó por los micrófonos fue la experimentada Marta Cox, mediocampista de la selección femenina. Más allá del resultado se mostró orgullosa por el trabajo que hicieron sus compañeras dentro del cuadro.

"Me quedo con el trabajo de mis compañeras en estos dos partidos. No nos vamos conformes, pero llegar hasta acá con pocas cosas representa una gran valentía para nosotras. Hay que agradecerle a la federación y a las personas que se unieron en este sueño con nosotras".

Dentro de sus palabras también envió un mensaje para las personas que criticaron la acción del equipo panameño en tierras australianas y pidió mayor unión. "A las personas que hoy en día solo critican y no dan un peso por el fútbol femenino deben hablar menos y que deberían apoyar más".

"La empresa privada puede meter mano, que ayude localmente al país. Necesitamos más canchas, no solo el centro de alto rendimiento que están haciendo. La liga deberá de mejorar. Tengo compañeras que juegan en la liga local que son muy jóvenes, nos están pisando los talones, así que necesitamos que la liga siga avanzando", señaló Cox.

Por su lado, la defensora panameña Wendy Natis también tuvo palabras tras el partido y resaltó al igual que Cox el trabajo del resto de sus compañeras dentro del césped. "Me quedo con el trabajo y las ganas de mis compañeras. El duro esfuerzo que hicimos por intentar sacar la victoria. A veces no se dan las cosas, pero me quedo con el sacrificio de ellas", enfatizó Natis.

La defensora panameña Wendy Natis. EFE

Desde la perspectiva de la defensora a Panamá le faltó concretar las jugadas de gol para poder haberse llevado los tres puntos ante Jamaica. "Nos faltó finalizar las jugadas de ataque. Creo que tuvimos muchas llegadas en el segundo tiempo. No tuvimos la dicha de meterlas, el rival tuvo una más que clara y la concretó".

Natis mencionó igualmente que se queda con el trabajo que realizaron sus compañeras en los dos partidos hasta ahora disputados. "Hemos hecho mucho esfuerzo para llegar aquí. Nos queda un partido, quiero hacer las cosas bien y llevarme algún punto a casa", enfatizó la panameña.

Yomira Pinzón. en tanto, se sumo a las voces de sus compañeras para resaltar el trabajo que hicieron dentro del césped ante Jamaica. "Lo dimos todo. Panamá es un equipo muy aguerrido y con hambre de ganar. Lastimosamente, así es el fútbol, nos queda seguir trabajando y empezar a pensar en el partido que viene", dijo Pinzón.

Para la defensora, cree que les faltó un poco más de "suerte para finalizar las jugadas" ante Jamaica. "Ha sido una bonita experiencia, un sueño hecho realidad. Nos queda levantar cabeza y seguir trabajando".

Panamá enfrentará el próximo miércoles a la selección de Francia en Sídney, Australia, por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.