Eden Hazard dice adiós y se retira tras 16 temporadas como profesional

El exfutbolista, Eden Hazard. EFE

Todo lo que tiene un inicio, tiene un final. Así lo vio el belga Eden Hazard, quien anunció en redes sociales su retiro del fútbol a nivel profesional. Los rumores sobre su retirada se volvió realidad luego de que no pudo firmar con ningún equipo tras su gris etapa en el Real Madrid.

Hazard, intentó probar en varios equipos (incluso un segunda de Bélgica), pero no se pudo concretar ninguna firma. También recibió ofertas de otros equipos, pero no terminaron de convencer al belga.

En un mensaje escrito por Hazard, reveló las razones de su retirada, entre ellos el deseo de "disfrutar la vida, de sus seres queridos y tener nuevas experiencias". Este anuncio no es de mucha sorpresa ya que semanas atrás Hazard confirmó que estaría participando en un partido benéfico para recaudar dinero para hospitales infantiles el próximo 18 de octubre en el que estarán diferentes personalidades, entre ellos el técnico francés Didier Deschamps.

"Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí en muchos campos de todo el mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer a grandes directivos, entrenadores y compañeros de equipo. Gracias a todos por estos grandes momentos, los extrañaré a todos"

"También quiero agradecer a los clubes en los que he jugado: Lille, Chelsea y Real Madrid. Agradecer a la RBFA por mi selección belga. Un agradecimiento especial a mi familia, mis amigos, mis asesores y las personas que han estado cerca de mí en los buenos y malos momentos. Finalmente, muchas gracias a ustedes, mis fans, que me han seguido durante todos estos años y por su aliento en todos los lugares donde he jugado. Ahora es el momento de disfrutar de mis seres queridos y tener nuevas experiencias", expresó Hazard en redes sociales sobre su retirada.

DEL ESTRELLATO AL OLVIDO

El ya exfutbolista de 32 años vio como su carrera fue en picada al momento que llegó al Real Madrid. Previo a ese paso vivió momentos importantes con el Lille y el Chelsea. En su última temporada con el club francés, el belga se apuntó 20 goles y 18 asistencias en 38 juegos. Estos números, sumado al título de la Ligue 1, le valieron para arribar a Stamford Brindge.

Con el Chelsea, Hazard logró sus mejores números en toda su carrera, llegando incluso a ser capitán del conjunto inglés. En 352 participaciones llegó anotar 110 goles y repartir 85 asistencias.

Además, en siete temporadas logró ser campeón de casi todo en Inglaterra. Tan solo le hizo falta la Community Shield, pero pudo levantar la Premier League x2, la FA Cup y la Carabao Cup. Sumado a ello fue bicampeón de la UEFA Europa League (2011 y 2019) con el club inglés.

Con el Real Madrid, sus números fueron en picada y jamás pudo demostrar la calidad de jugador que fue mientras vistió los colores del Lille y el Chelsea. No superó los 10 goles en cuatro temporadas, teniendo en la última un papel casi testimonial.

A pesar de ello, logró ser campeón de la UEFA Champions League y fue campeón en todos los torneos nacionales en España.

Con la selección de Bélgica, Hazard representó a su nación en tres Copas del Mundo (2014, 2018 y 2022) y disputó las Eurocopas del 2016 y 2020.