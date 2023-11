Fútbol ‘champán’ de Panamá y rumbo a la Copa América 2024

Edgar Yoel Bárcenas celebrando su gol contra Costa Rica. EFE

La selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, quizás dio en esta última semana el mejor recital dentro de la cancha desde que se hiciera cargo del equipo. Con un 6-1 global contra Costa Rica, los panameños se clasificaron a la próxima edición de la Copa América que se disputará en julio de 2024 y al Final Four de la Liga de Naciones.

No solo por la goleada, sino por la forma en que llegaron los goles y de todo tipo. Balones parados (un tiro libre y un penal), jugadas asociativas, contrataques, errores del rival que aprovecharon los panameños. Esto solo pone en contexto que el proceso de Christiansen está dando sus frutos y la paciencia ha sido el mayor confidente de esta selección.

El técnico danés-español tiene muy buenos números frente a la selección tica. Desde que se hiciera seleccionador de Panamá ha dirigido nueve encuentros, ha logrado siete victorias, un empate, una derrota, 13 goles a favor y tan solo tres goles en contra. Sumado a ello, Panamá no pierde desde enero de 2022 contra Costa Rica.

Estadísticas de Panamá frente a Costa Rica. Sofascore

A pesar de que en los primeros instantes del juego Costa Rica mantuvo una presión alta sobre José Córdoba y Fidel Escobar, los defensores panameños en casi su mayoría de las veces lograron salir de la presión con una limpia salida gracias a las ayudas de Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez.

Los ticos presentaron un once con varios cambios. Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica se atrevió a sentar a varias "vacas sagradas" entre ellos el capitán Joel Campbell, quien no tuvo un buen partido en el encuentro de ida en San José. También envió al banquillo a Yeltsin Tejada (no vio minutos) y Juan Pablo Vargas. Además decidió apostar con una formación de 3-4-3 e intentar buscar la heroica.

Mientras que Panamá puso a casi los mismos guerreros que jugaron la ida, a excepción de Aníbal Godoy, quien dejó su puesto a Martínez en la zona de engranaje. Uno de los puntos de quiebre en el juego fue la superior numérica que hacía Panamá en la mitad de la cancha. Entre Ismael Díaz y José Fajardo bajaban a buscar el balón para dejar libre al otro delantero, mientras que al mismo tiempo José Luis Puma Rodríguez se metía por dentro para dejar el carril izquierdo a Edgar Bárcenas.

Vale la pena destacar el gran sacrificio que tuvo Bárcenas, ayer capitán, como carrilero izquierdo. A pesar de que en varias ocasiones se vio perjudicado por los balones a sus espaldas, cuajo un gran partido con varias acciones defensivas e incluso tuvo la oportunidad de crear buenas ocasiones de gol en algunas combinaciones con el Puma.

Números de José Luis Rodríguez frente a Costa Rica. Sofascore

Esta zona no es desconocida por Bárcenas, ya que con el Mazatlán de México se le ha visto jugar como volante izquierdo apoyando a su lateral de la zona. El problema lo tendrá ahora Christiansen para las futuras convocatorias, ya que puede utilizar en esta posición al propio Bárcenas como comodín, a Eric Davis (titular habitual), César Blackman o incluso a Michael Amir Murillo.

Fajardo no faltó a su cita con el gol

Quizás en el fútbol, una de las cosas más importantes es la reivindicación y las ganas de mejorar a pesar de las críticas. José Fajardo pasó a ser uno de los más criticados en la selección, a uno de los más queridos. Actualmente, el delantero del DC United está casado con el gol.

El delantero panameño ha anotado tres goles en sus últimos seis encuentros con Panamá y dos de manera consecutivas. La fe de Christiansen puesta en él le ha sentado de maravillas y a la selección también ya que es la que al final se beneficia con sus anotaciones.

En este punto es importante decir que gracias a las dañinas subidas en ataque de Murillo, cayó este primer gol del encuentro contra Costa Rica. El defensor del Olympique de Marsella hizo prácticamente lo que quiso en la banda derecha y tuvo mucha facilidad para quitarse de encima a Manfred Ugalde y Brandon Aguilera.

Esto también posible ya que en la salida en su sector recibió la ayuda de Martínez, mientras que en el sector por izquierda, Carrasquilla apoyó a Bárcenas en las salidas del balón.

La fragilidad en la mitad de la cancha de Costa Rica fue tanta que incluso Andrés Andrade y José Córdoba se animaron varias veces en sumarse al ataque, sin embargo sus disparos no fueron con mucha dirección a portería.

En el segundo tiempo, evidentemente, se vio una relajación por parte de los panameños, situación que aprovechó Francisco Calvo para anotar el único gol en la serie para los suyos tras un remate de cabeza. El defensor del Konyaspor turco fue uno de los mejores del partido para Costa Rica, junto al juvenil Aguilera del Nottingham Forest de Inglaterra.

A pesar de los titubeos de Panamá en las jugadas de centro, los dirigidos por Christiansen dieron un completo recital y cumplieron con los dos últimos objetivos propuestos en este final del año. Clasificar a la Copa América y al Final Four de la Liga de Naciones del próximo año.

El próximo jueves 7 de diciembre, Panamá conocerá sus rivales de la Copa América, que se estará disputando en el mes de julio de 2024. Mientras que el Final Four de la Liga de Naciones empezará en el siguiente parón de selecciones, es decir el próximo mes de marzo.