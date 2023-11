Ángel Di María jugó su último partido de eliminatorias con Argentina

El jugador argentino confirmó en redes sociales que no volverá con la selección luego de disputar la Copa América el próximo año

Ángel di María, de Argentina, controla el balón en un partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026. EFE

El partido de Argentina y Brasil dejó un sabor agridulce. Además de las represalias de la policía brasileña en contra de los argentinos en las gradas del estadio Maracaná, el futbolista Ángel Di María confirmó que ese fue su último partido en eliminatorias y reiteró que no volverá a vestir la albiceleste tras la Copa América del próximo año.

“Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí. No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma, la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros. Sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”.

“La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina. Con todo el dolor en mi alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo. Gracias a los fanáticos, a mi familia, los amigos y compañeros de la selección. Seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad”, afirmó el Fideo.

Antes de que Di María lanzara su retiro oficial de la selección, su esposa Jorgelina Cardoso reaccionó al momento en el que su esposo saltó por última vez en el estadio de Maracaná y subió una foto en donde le pedía que 'aguantara' un poco más su decisión de colgar los botines con Argentina. “No quiero que llegue el día que te vayas de la Selección. Tus amigos son todo lo que está bien. No te vayas, Fideito”, señaló Cardoso.

El futbolista argentino Ángel Di María se retirará de la selección tras la Copa América 2024. REDES SOCIALES

A pesar de que el argentino jugó su último partido eliminatorio, para el siguiente mes de marzo de 2024 el equipo tiene planeado jugar varios amistosos en aquella ventana. Aún queda por definir si se jugará en Europa o Asia y también está por confirmar los rivales para los duelos. Se estima que los posibles rivales podrían ser Portugal, Alemania, Francia o Países Bajos. Los partidos clasificatorios al Mundial 2026 (contra Chile y Colombia) no volverán hasta el parón de selecciones del mes de septiembre.

Di María hizo su debut con la selección de Argentina el 6 de septiembre de 2008 en un duelo de eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 contra Paraguay. Esta convocatoria al equipo mayor llegó luego de haber tenido una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Pekín, llevándose la presea de oro.

El Fideo no volvería a ver actividad con la albiceleste hasta 2009, cuando tuvo una mayor presencia en el equipo jugando un total de cinco encuentros. No fue hasta 2010 cuando anotó su primer gol con Argentina en un duelo amistoso contra la selección de Cataluña.

Al delantero argentino se le ha reconocido como un 'jugador de finales' por anotar en partidos importantes, precisamente en los desenlaces de la Copa América 2021 contra Brasil, en la Finalissima frente a Italia y en el Mundial 2022 contra Francia.

En 15 años de carrera con la selección, Di María ha disputado hasta el momento 135 partidos, ha logrado anotar 29 goles y asistir en 33 ocasiones. Sumado a ello, ha sido campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.