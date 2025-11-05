Alivio en París: Hakimi evita el quirófano y ya se conoce su diagnóstico

El entrenador español tendrá que hacer un nuevo invento para poder cubrir esa zona durante el tiempo que Hakimi esté de baja. En esa demarcación ya ha jugado anteriormente el volante <b>Warren Zaire-Emery</b> e incluso en una línea de tres defensores ha estado por el sector derecho el central ucraniano, <b>Ilya Zabarnyi</b>.Se espera que alguna de estas dos opciones pueda optar Luis Enrique para los próximos compromisos del equipo, que a priori se verán las caras en los siguientes días con el Lyon, Tottenham y a finales de noviembre con el Mónaco.