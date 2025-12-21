En vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo extraordinario del domingo 21 de diciembre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 21 de diciembre de 2025, el sorteo extraordinario.

Aquí te compartimos los números ganadores.

Primer Premio

Letras

Serie

Folio

Segundo Premio

Tercer Premio

¿Qué es la Lotería Extraordinaria y cuáles son los premios?

La Lotería Extraordinaria en Panamá es una edición especial de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) que se celebra tres veces al año, en los meses de abril, agosto y diciembre. Estos sorteos se caracterizan por ofrecer premios significativamente mayores en comparación con los sorteos regulares.

Frecuencia: Se realiza tres veces al año, específicamente en abril, agosto y diciembre.

Premios: El premio mayor puede alcanzar hasta B/. 75,000.00 para quienes acierten el número ganador junto con la serie y el folio. Además, se otorgan premios secundarios y bonos de incentivo.