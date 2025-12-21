Jovénes presentan proyectos geoespaciales como soluciones ambientales para San Miguelito

Más de 50 estudiantes de distintos centros educativos y universidades del país demostraron cómo la tecnología puede convertise en una herramienta clave para transformar comunidades vulnerables.

Se trata de la nueva edición del Geo Lab de Esri Panamá, donde se presentaron más de 20 proyectos geoespaciales desarrollados como herramientas ArcGIS, enfocados en temas como planificación urbana, sostenibilidad, gestión ambiental, movilidad y riesgos, principalmente en zonas del distrito de San Miguelito y otras áreas del país.

Los proyectos fueron elaborados por jóvenes provenientes del Colegio Agustiniano de Chitré, el Colegio Pureza de María (San Miguelito), el Instituto José Dolores Moscotes, así como estudiantes universitarios, quienes evidenciaron un manejo avanzado de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y una lectura crítica de los problemas territoriales.

La jornada inició con un mensaje institucional de Rocío Vega, gerente general de Esri Panamá, quien resaltó la importancia de formar a las nuevas generaciones en el uso de tecnologías geoespaciales para enfrentar desafíos reales del país.

El evento contó además con la participación de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien expresó su respaldo al Geo Lab y valoró que muchas de las propuestas estén directamente vinculadas a las necesidades del distrito, especialmente en materia de sostenibilidad, planificación urbana y gestión comunitaria.

Durante las exposiciones, los estudiantes presentaron análisis de cuencas hidrográficas, monitoreo de bosques, gestión del agua, movilidad urbana, accesibilidad, riesgos y narrativas digitales desarrolladas mediante StoryMaps y Dashboards, integrando datos, mapas e interpretación social del territorio.

Entre los proyectos destacados se encuentran Guardianes del Agua, el análisis de la deforestación en la cuenca del río La Villa, la evaluación del desarrollo urbano en San Miguelito, el impacto de la expansión urbana en comunidades vulnerables, así como iniciativas de agricultura urbana, transporte y accesibilidad, y mapeo de residuos sólidos y puntos críticos del distrito.

“El Geo Lab es una plataforma para que los jóvenes exploren, experimenten y construyan capacidades técnicas que les permitan convertirse en agentes de cambio. Cada proyecto presentado refleja el potencial de Panamá para desarrollar talento y soluciones locales con impacto nacional”, señaló el equipo organizador, al tiempo que subrayó el potencial del talento local para generar soluciones con impacto nacional.

Esri Panamá reafirmó su compromiso de continuar promoviendo la educación geoespacial en el país y de acercar estas tecnologías a estudiantes, docentes, instituciones y comunidades interesadas en transformar sus entornos a partir del uso estratégico de los datos.