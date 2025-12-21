Rumores de conflicto entre Victoria Beckham y Nicola Peltz sacuden a los Beckham

Un nuevo episodio en redes sociales volvió a colocar a la familia Beckham en el centro de la atención mediática. Según publicó la revista People este 20 de diciembre, David y Victoria Beckham dejaron de seguir en Instagram a su hijo mayor, Brooklyn Beckham, mientras que él también dejó de seguir a sus padres, lo que desató especulaciones sobre una posible ruptura familiar.

La situación se extiende a Nicola Peltz Beckham, esposa de Brooklyn. Los Beckham tampoco la siguen en la red social, y la actriz, de 30 años, tampoco tiene en su lista de seguidos al exfutbolista ni a la exintegrante de las Spice Girls. En contraste, la pareja continúa siguiendo a sus otros hijos, Romeo y Cruz, mientras que la menor, Harper, mantiene su cuenta privada.

Brooklyn, de 26 años, no sigue a ninguno de sus hermanos y ellos tampoco lo siguen a él. El mismo patrón se repite con Nicola, lo que ha alimentado aún más los rumores de un distanciamiento interno.

En medio de la polémica, Cruz Beckham, de 20 años, salió al paso a través de sus historias de Instagram. El joven compartió una captura de un artículo sobre el tema y aseguró que la versión difundida no es correcta. “No es cierto. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo... Veamos los hechos con claridad. Se despertaron bloqueados... igual que yo”, escribió.

Un portavoz de Victoria Beckham confirmó a People que Cruz reaccionaba precisamente a las versiones que señalaban que sus padres habían dejado de seguir a Brooklyn, calificándolas como falsas.

Un conflicto que vendría de atrás

Este cruce de “unfollows” y supuestos bloqueos ocurre en un contexto que, según diversas fuentes, ha sido tenso desde hace algunos años. En 2022, Brooklyn y Nicola contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia en Palm Beach, Florida, un evento que, pese a su glamour, habría marcado el inicio de un presunto distanciamiento con la familia Beckham.

En su momento, circularon rumores de fricciones entre Nicola y Victoria Beckham, luego de que la actriz no usara un vestido diseñado por la ex Spice Girl para la boda. Mientras una fuente aseguró a People que el conflicto era real, otra minimizó el episodio y afirmó que la polémica del vestido “está muy lejos de la realidad”.

Otras versiones apuntan a que las tensiones aumentaron durante la celebración, cuando supuestamente Victoria habría protagonizado un momento especial que Brooklyn y Nicola habían planeado para su primer baile, acompañado por una canción interpretada por Marc Anthony como regalo para los recién casados.

Aunque ninguna de las partes ha confirmado una ruptura definitiva, los movimientos en redes sociales y las declaraciones cruzadas mantienen viva la especulación sobre el estado actual de la relación entre Brooklyn Beckham y su famosa familia.