Retén en Pacora: ¿qué pasó entre la Policía Nacional y el diputado Isaac Mosquera?

La Policía Nacional salió al paso este domingo 21 de diciembre de la denuncia del diputado del partido Molirena Isaac Mosquera, quien alegó en sus redes sociales ser víctima el pasado sábado de una retención policial ilegítima del vehículo en el que se encontraba, junto a algunos miembros de su familia en un puesto de control ubicado en la entrada del corregimiento de Las Garzas de Pacora.

Mosquera detalló en un video difundido en las redes sociales que al regresar de un evento de Cucunatí (provincia de Darién) junto con su familia, fue retenido por unidades policiales. “Al pasar el retén policial de Las Garzas, me identifico, y al yo seguir adelante, los policías le hicieron un disparo al carro. Estoy aquí parado, y me tienen rodeado y retenido. (...) No sé la razón de eso”, se preguntó Mosquera en el video.

A través de un comunicado, la Policía Nacional informó que en esa misma área “un vehículo tipo pickup de color negro, sin placa visible, que venía de la provincia de Darién, evadió la verificación policial”. “Ante esta situación se emitió la alerta correspondiente y se inició una persecución preventiva conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, agregó la Policía, en el primer párrafo de su nota de prensa.

Así mismo, la Policía Nacional desarrolló que durante el seguimiento policial – que se dio a la altura de San Juan de Pacora – las autoridades efectuaron un disparo al aire a modo de advertencia, con el fin de lograr la detención del vehículo. “Posteriormente, ante un bloqueo policial, el automóvil se desplazó por 3.5 kilómetros de recorrido luego de la evasión del puesto de control, donde se detuvo y fue abordado por los agentes”, prosiguió el comunicado.