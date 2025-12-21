  1. Inicio
POLÉMICA

Retén en Pacora: ¿qué pasó entre la Policía Nacional y el diputado Isaac Mosquera?

El diputado Isaac Mosquera denunció una presunta retención ilegítima de su vehículo por parte de la Policía Nacional.
El diputado Isaac Mosquera denunció una presunta retención ilegítima de su vehículo por parte de la Policía Nacional. Tomado de WhatsApp
Por
José Vilar
  • 21/12/2025 13:26
La autoridades efectuaron un disparo al aire a modo de advertencia, con el fin de lograr la detención del vehículo del diputado

La Policía Nacional salió al paso este domingo 21 de diciembre de la denuncia del diputado del partido Molirena Isaac Mosquera, quien alegó en sus redes sociales ser víctima el pasado sábado de una retención policial ilegítima del vehículo en el que se encontraba, junto a algunos miembros de su familia en un puesto de control ubicado en la entrada del corregimiento de Las Garzas de Pacora.

Mosquera detalló en un video difundido en las redes sociales que al regresar de un evento de Cucunatí (provincia de Darién) junto con su familia, fue retenido por unidades policiales. “Al pasar el retén policial de Las Garzas, me identifico, y al yo seguir adelante, los policías le hicieron un disparo al carro. Estoy aquí parado, y me tienen rodeado y retenido. (...) No sé la razón de eso”, se preguntó Mosquera en el video.

A través de un comunicado, la Policía Nacional informó que en esa misma área “un vehículo tipo pickup de color negro, sin placa visible, que venía de la provincia de Darién, evadió la verificación policial”. “Ante esta situación se emitió la alerta correspondiente y se inició una persecución preventiva conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, agregó la Policía, en el primer párrafo de su nota de prensa.

Así mismo, la Policía Nacional desarrolló que durante el seguimiento policial – que se dio a la altura de San Juan de Pacora – las autoridades efectuaron un disparo al aire a modo de advertencia, con el fin de lograr la detención del vehículo. “Posteriormente, ante un bloqueo policial, el automóvil se desplazó por 3.5 kilómetros de recorrido luego de la evasión del puesto de control, donde se detuvo y fue abordado por los agentes”, prosiguió el comunicado.

La nota de prensa más tarde detalló, de acuerdo a la versión de la Policía Nacional, que al momento de la inspección visual del vehículo, las unidades policiales se percataron de “varios bultos en la parte trasera del vagón y que inicialmente no descendía los vidrios”. No obstante, la Policía hizo notar en su comunicado publicado en X que “luego de atender las indicaciones, el conductor bajó los mismos y se identificó como un vehículo propiedad del diputado Isaac Mosquera de la provincia de Darién”.

Es en ese instante es, según el cuerpo policial, que Mosquera baja la ventana del vehículo y se identifica ante la Policía. “Al ser consultado sobre la ausencia de la placa vehicular, el conductor manifestó que después se la hurtaban. Tras realizar las coordinaciones pertinentes con las autoridades correspondientes y no registrarse ninguna novedad adicional, se permitió que el ciudadano continuara su trayecto. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional”, concluyó.

La reacción de Realizando Metas

El partido oficialista Realizando Metas (RM) se pronunció esta tarde sobre los hechos y, a través de un comunicado en X, expresaron “su más enérgico repudio” frente a lo sucedido el día de ayer.

”De acuerdo con la información conocida por redes sociales en páginas de la localidad, una unidad policial efectuó disparos aún cuando el diputado se encontraba debidamente identificado”, dijo el partido, asegurando posteriormente que la carga presuntamente sospechosa eran ‘regalos destinados a las madres del circuito’, lo que evidencia, a su juicio, “la desproporción e injustificabilidad de la actuación descrita”.

”La bancada del Partido Realizando Metas condena categóricamente todo acto de violencia, provenga de donde provenga, contra cualquier ciudadano, y con mayor razón cuando se trata de un diputado de la República, cuya investidura y garantías constitucionales deben ser respetadas en todo momento en la República de Panamá”, dijo.

Al tiempo que RM exigió una investigación ‘inmediata, exhaustiva e imparcial’ de lo ocurrido, el colectivo reiteró su compromiso con el respeto a, entre otros valores, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, el debido proceso, y la paz social.

