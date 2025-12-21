Retén en Pacora: ¿qué pasó entre la Policía Nacional y el diputado Isaac Mosquera?

El partido oficialista Realizando Metas (RM) <b>se pronunció esta tarde sobre los hechos y, a través de un comunicado en X, expresaron 'su más enérgico repudio' frente a lo sucedido el día de ayer.</b><b>'De acuerdo con la información conocida por redes sociales en páginas de la localidad, una unidad policial efectuó disparos aún cuando el diputado se encontraba debidamente identificado</b>', dijo el partido, asegurando posteriormente <b>que la carga presuntamente sospechosa eran ‘regalos destinados a las madres del circuito’, lo que evidencia, a su juicio, 'la desproporción e injustificabilidad de la actuación descrita'.</b>