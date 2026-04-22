Argentina reina en el 78, Panamá debuta en eliminatorias

La dirigencia argentina había pugnado en vano en varias ocasiones como candidata a sede hasta que, doce años atrás, la obtuvo (1966). Suramérica recibiría la Copa Mundial por cuarta vez en reconocimiento a uno de los tres principales países que abanderaban el fútbol en América, junto con Brasil y Uruguay.Sin embargo, para la época del mundial, el entorno político había cambiado radicalmente al tomar el poder una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla; una confrontación despiadada con los grupos guerrilleros internos provocaba violaciones de los derechos humanos, torturas y cientos de desaparecidos.En el espectro deportivo se había designado para dirigir a la selección albiceleste al entrenador César Luis Menotti, un técnico paradójicamente ubicado en la orilla contraria de los militares al considerársele de ideología izquierdista, pero gozaba de un enorme respaldo popular al haber llevado al club Huracán a obtener el título de la primera división exponiendo un juego vistoso y ofensivo particular. Elegante, con una frondosa melena y conceptos filosóficos a la hora de exponer su estilo de juego, era un seductor con la palabra y resultados que le avalaban; transformó la Selección de Argentina.En el cargo desde 1974, se dedicó a recorrer al inmenso país futbolero que habita la Argentina buscando nuevos jugadores; estableció que solo seleccionaría a aquellos que actuasen en los equipos profesionales locales. En su propósito de mantener acercamientos diarios y una planificación de entrenamientos permanente, no consideró a los jugadores que estaban en el extranjero, salvo por la excepción de Jorge Mario Kempes, apodado ‘El Matador’, quien era el goleador de las dos últimas temporadas en laliga española jugando para el Valencia F.C. Una de sus decisiones más controvertidas fue el haber dejado fuera de la lista a un jovencísimo Diego Armando Maradona que deslumbraba con el club Argentinos Juniors, el mismo club donde años después se destacara el panameño Armando Dely Valdés.Menotti propugnaba por cambiar el perfil atribuido al fútbol argentino de juego defensivo y muchas veces agresivo, por un conjunto que buscara ganar atacando y mejor manejo en la posesión del balón. Asumía los riesgos argumentando que perder es aceptable cuando se juega brillantemente. Dejará posteriormente escrito un libro de referencia sobre su modo de pensar titulado, Fútbol sin trampa.