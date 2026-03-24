Brasil bicampeona con Garrincha de figura

La séptima edición reflejó el crecimiento global que venía teniendo el torneo, dejando hechos y personajes novedosos. En la prensa panameña fue el primer mundial en el que, aparte de consignar información escrita, se publicaron las primeras fotografías de la competición. La Estrella de Panamá dedicó prácticamente toda la página dieciséis, el miércoles 30 de mayo 1962, a la inauguración que acontecía ese mismo día, salvo en un pequeño espacio en el que se incluía detalles sobre la liga de béisbol estadounidense.Encabezaba la página un titular a siete columnas: El presidente Alessandri pone hoy en marcha el torneo Mundial de Fútbol, acompañado con una foto del Estadio Nacional de Santiago desde donde el presidente de Chile, Jorge Alessandri, inauguraría la Copa dando la bienvenida con el encuentro Chile-Suiza, agregando en la página una segunda foto, la del Trofeo Jules Rimet.Los chilenos habían obtenido la sede en el congreso de la FIFA celebrado en Lisboa en 1956, pujando contra Argentina que se ha había vuelto a candidatizar con un slogan sugerente: 'Podemos hacer el mundial mañana mismo. Lo tenemos todo'. El hecho de contar con infraestructura hotelera, estadios, una afición masificada, etc, era un plus, aunque se sabía también que contaban con una afición violenta. Carlos Dittborn, el presidente de la federación chilena replicaría con una elocuente intervención señalando, entre otros aspectos, el espíritu del torneo de impulsar el fútbol en países con poco desarrollo de este deporte. Una frase le haría célebre: 'Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo'.Ganarían claramente y cumplirían sobreponiéndose a las dificultades ocasionadas por el terremoto que padecieron dos años antes, 21 de mayo de 1960, y que les obligó a reducir las ciudades sedes a solo cuatro: Santiago, Viña del Mar, Arica y Rancagua. Dittborn no vería realizado su sueño al fallecer un mes antes de la Copa.